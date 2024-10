Muere adolescente venezolano en el Darién; miles de migrantes retoman la peligrosa ruta rumbo a EEUU

Heidi Pérez salió del municipio Campo Elías, del estado andino de Mérida (oeste), junto a sus dos hijos, hembra y varón de 15 y 17 años, respectivamente, tras la brutal represión de la tiranía venezolana, que dejó un saldo de 24 manifestantes asesinados por armas de fuego y más de 1.600 presos, según reportes de ONG de derechos humanos.

Sin embargo, su travesía se vio truncada a mitad de camino, cuando su hijo perdió la vida intentando salvarla de las feroces corrientes de uno de los ríos de la selva.

"No quería que yo muriera"

"Lo último es que lo tenía frente a mi y cuando me sacaron, ya no vi a mi hijo más, subí la piedra y mi hijo no estaba, nos quedamos, me ayudaron personas, se metieron a ver si lo conseguían y nada", narró entre lágrimas la desconsolada mujer, que logró salir del Darién con su hija de 15 años.

La mujer rememoró la última mirada que le dio su hijo, al salvarle la vida: "Él no quería que yo me muriera, él dio la vida por mí, él fue mi héroe, es horrible", aseveró.

La mujer, quien reconoció que no se imaginaba la "locura" que era la ruta, hizo un llamado a las autoridades de Colombia y Panamá para que cierren el acceso a la selva del Darién; y a los venezolanos que están en el exterior a que eviten que sus familiares hagan el peligroso viaje con destino a suelo americano.

"Señores, un llamado de atención, por favor, a todos los presidentes de cada país, ya basta. ¡Ya no pasen más gente por aquí, ya, ya!. ¡Tomen conciencia, señores! Familiares que están afuera del país, no permitan que sus familiares viajen, esto es una locura, nunca pensamos que era así, es de locos", exclamó Pérez.

El repunte de la migración

Como se preveía, la tortuosa selva del Darién, que se ha convertido en los últimos años en la principal ruta que miles de migrantes que salen de Venezuela, presentó en septiembre un repunte en el flujo migratorio de los ciudadanos de esta nacionalidad.

El Ministerio de Seguridad panameño registró el ingreso de 25.111 migrantes el mes pasado, un aumento de 51% en comparación con agosto. Más del 80% de ellos, señaló, que eran venezolanos.

Desde 2022, la diáspora venezolana lidera la migración masiva que transita por el Darién, una ruta que ha sido utilizada por miembros de organización del crimen trasnacional el Tren de Aragua para llegar también a EEUU, donde se han convertido en tema de debates de cara a las elecciones presidenciales de 5 de noviembre.

Represión en Venezuela, causa de la migración

De acuerdo con la organización de derechos de los migrantes y refugiados, con sede en Washington, Refugees International, atribuyó el repunte del flujo migratorio venezolano a la feroz represión del régimen, que ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como terrorismo de Estado.

"La represión a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela ha llevado a un aumento de la inmigración", dijo el organismo en un informe compartido por la agencia AP.

En el documento, el Refugees International recomienda al Gobierno panameño eliminar cualquier obstáculo, incluso financiero, que impida a los migrantes transportarse hasta Costa Rica, y aumentar la financiación para que las ONG aumenten sus operaciones humanitarias en territorio costarricense, entre otros.

"Si bien este informe recomienda reformas que pueden beneficiar a los migrantes de todas las nacionalidades, centra en los venezolanos. Esto debido al potencial de un mayor desplazamiento a raíz de la crisis de derechos humanos en Venezuela", aseveró.

