Congreso mexicano bloquea reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum

Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

CIUDAD DE MÉXICO .- Los diputados de México rechazaron este miércoles la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que supone su primera gran derrota legislativa desde que llegó al poder en octubre de 2024.

La iniciativa buscaba reducir el financiamiento público de los partidos políticos y modificar algunos mecanismos de representación legislativa.

Sheinbaum presentó el proyecto hace una semana, pese a que ya enfrentaba la oposición de aliados parlamentarios que consideraban que la propuesta podría perjudicar a los partidos pequeños.

Al tratarse de una reforma constitucional, el texto requería el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 330 votos a favor de los 494 legisladores presentes en la sesión. Finalmente, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.

Cambios propuestos

Entre otras medidas, la reforma planteaba recortar en un 25% el financiamiento público destinado a los partidos políticos y reducir el tiempo en radio, televisión y otros medios para la propaganda electoral financiada con recursos del Estado.

Asimismo, proponía eliminar las listas de representación proporcional presentadas por los partidos, mediante las cuales los legisladores no son elegidos directamente por los votantes, sino que obtienen un escaño según el porcentaje de votos que recibe su partido en una circunscripción.

Actualmente, este sistema permite designar a 200 de los 500 diputados y a 32 de los 128 senadores del Congreso mexicano.

Críticas a la iniciativa

Antes de la votación, la iniciativa de Sheinbaum recibió críticas de analistas, de partidos de oposición y también de formaciones aliadas del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, socios legislativos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sus dirigentes argumentaron que el recorte al financiamiento podría debilitar a las formaciones políticas pequeñas, fortalecer a Morena como un posible “partido de Estado” y afectar el equilibrio del sistema electoral.

