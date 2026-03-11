miércoles 11  de  marzo 2026
OBITUARIO

Fallece Marcelino Miyares, líder democristiano y referente del exilio cubano

El dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba dedicó décadas a promover una transición pacífica en la isla

El opositor cubano Marcelino Miyares, empresario y productor televisivo, veterano de la Brigada 2506 y fundador de varias organizaciones del exilio

El opositor cubano Marcelino Miyares, empresario y productor televisivo, veterano de la Brigada 2506 y fundador de varias organizaciones del exilio

Cortesía Facebook Marcelino Miyares
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El opositor cubano Marcelino Miyares, empresario y productor televisivo, veterano de la Brigada 2506 y fundador de varias organizaciones del exilio, falleció este miércoles, según informó el director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires.

Cires lo definió como “un gran demócrata cristiano y defensor de la unidad y el consenso entre grupos diversos”.

Lee además
el interamerican institute for democracy invita a participar en el foro quo vadis cuba 2026
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
CRISIS

Cuba prevé continuos apagones este miércoles y un corte máximo que afecte al 62 % del país

“Creía que el problema de Cuba es tan grande que no puede ser solucionado por una sola persona o grupo. Apostó claramente por la gente joven y marcó con su visión práctica y, a la vez, entusiasta y patriótica, la vida de muchos”, señaló.

Trayectoria política

Miyares fue fundador y presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y autor de su manifiesto “Modelos para una transición pacífica en Cuba”.

También fue cofundador y presidente del Comité Cubano por la Democracia, creado en 1991, y cofundador de la plataforma Consenso Cubano.

Además, se desempeñó como vicepresidente político de la Organización Demócrata Cristiana de América y formó parte entre 1970 y 1990 del Centro para la Investigación y Desarrollo del Liderazgo Político de Chicago.

Nacido en 1937 en Limonar, en la provincia de Matanzas, Miyares fue doctor en Ciencias Políticas por Northwestern University y magíster en Relaciones Internacionales por Georgetown University.

Su trayectoria también incluyó participación como observador electoral internacional en varios países de América Latina, entre ellos Venezuela, México, Bolivia y Colombia.

Carrera en medios y publicidad

Paralelamente a su actividad política, Miyares desarrolló una amplia carrera en la televisión y la publicidad.

Fue fundador y presidente de Operations-Market-Advertising Research, Inc., así como de Times Square Studios, Hispanic American TV y del canal WBBS Canal 60 de televisión en Chicago.

También presidió MM Comunicaciones, consultora de proyectos de medios masivos en las Américas con oficinas en Miami y Panamá.

A lo largo de su carrera fue director creativo de más de 100 proyectos y campañas publicitarias, además de productor de numerosos programas televisivos, de la película Amigos (1984) y del documental Nadie escuchaba, del cineasta Néstor Almendros.

Producción intelectual

Miyares también fue autor y editor de diversos libros sobre la realidad política cubana, entre ellos Cambios en Cuba 2012, publicado por la Konrad Adenauer Stiftung, y Realidades y Perspectivas. Diálogos entre cubanos, publicado en 2014.

Asimismo, escribió Modelos de participación política de los hispanoamericanos en EEUU, publicado en 1976 por Arno Press de The New York Times.

Durante años mantuvo el blog de actualidad política América Nuestra, desde el cual comentaba temas vinculados a Cuba y América Latina.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Jamaica, otro país del área que pone fin a brigadas médicas cubanas

Negocio del régimen cubano importa su propio combustible para mantener ventas en divisas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.   
CONFLICTO BÉLICO

Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

Te puede interesar

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Imagen referencial. 
REPRESIÓN

Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"