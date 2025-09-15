Narcoterroristas, una miniserie cuenta cómo en Venezuela llegó a mandar un cartel

BUENOS AIRES. - ¿Cómo en Venezuela no manda un presidente, sino un cartel? puede ser algo difícil de entender, pero la miniserie Narcoterroristas lo explica al mundo desde este lunes a través de la red Instagram, e informa de manera clara el modus operandi del Cártel de los Soles que manda en Venezuela y amenaza la seguridad de toda la región.

Narcoterroristas es una serie de micro contenidos desarrollada por la agencia argentina Methodo que en 10 capítulos procura desvelar quiénes son las caras detrás del Cartel de los Soles , cómo operan y qué está haciendo la comunidad internacional para detenerlos.

Esta organización terrorista está liderada por Nicolás Maduro, señalada de crímenes de narcotráfico, terrorismo, persecución y tortura.

“Es una manera de visibilizar la cruda realidad que vive el pueblo venezolano en la actualidad”, señala una gacetilla que informa del estreno exclusivo a través de su cuenta oficial en Instagram @narcoterroristasvzla, con un formato que replica la estética de las grandes plataformas de streaming.

En Venezuela no hay ficción

Patricio Hernández, CEO de la compañía argentina, explicó que sintió la necesidad de “dar voz” a la causa venezolana, luego de conocer la realidad en un viaje que hizo a este país.

“Lo que ocurre en Venezuela no es ficción. Es una historia de terror que el mundo necesita ver para comprender la magnitud del horror que sufren los venezolanos, que a pesar de todo siguen luchando por la libertad. Por eso quisimos hacer esta serie con micro contenidos de alto impacto, con mucho vértigo comunicacional y de extremo realismo”, afirmó.

Explicó que cada capítulo tiene un minuto de duración y presenta los rostros, redes y tentáculos de este cartel que se consolidó desde el poder político en Venezuela.

Aunque las operaciones del Cartel de los Soles se han dado por más de 20 años, su existencia acapara los medios del mundo, luego de que EEUU lo designó en julio como organización terrorista global, iniciativa que fue seguida por Ecuador, Paraguay, Argentina, República Dominicana y el Congreso de Perú.

Por qué el Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles es una organización criminal integrada por altos mandos del régimen chavista, que controlan negocios ilícitos en territorio venezolano, especialmente el tráfico de drogas, pero también de minerales, petróleo y personas.

Sus negocios ilícitos solamente en 2024 generaron al régimen de Maduro ingresos brutos por 8.236 millones de dólares, según estimaciones de la organización Transparencia Venezuela, señala la nota de prensa.

Actúa en alianza con otras organizaciones criminales, como las FARC y el ELN, los carteles mexicanos y, más recientemente, con el Tren de Aragua, una estructura de delincuencia organizada que surgió en la cárcel Tocorón de Venezuela y que es apoyada por el Cartel de los Soles.

Como jefes del Cartel de los Soles se mencionan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el militar Vladimir Padrino López, a quienes la justicia de EEUU le imputa cargos de narcoterrorismo y ofrece recompensas que alcanza hasta los 50 millones de dólares, en el caso de Maduro, el monto más alto ofrecido en la historia de ese país.

FUENTE: Con información gacetilla @narcoterroristas