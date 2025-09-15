Maduro afirma que está "habilitado" para enfrentar a EEUU ¿Cuál es el poder militar de Venezuela?

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

WASHINGTON — El dictador de Venezuela , Nicolás Maduro , afirmó este lunes que Estados Unidos prepara una " agresión " de "carácter militar" contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por "leyes internacionales" para enfrentarla.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y pide una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro.

Hay "una agresión en camino, de carácter militar", según Maduro, y añadió que "Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente", indicó el dictador socialista sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro anunció además que "las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas".

La emprende contra Rubio

Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cartel de los Soles, emprendió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ser el "señor de la muerte y la guerra".

Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un "fugitivo de la justicia estadounidense" a propósito de la recompensa que solicita Estados Unidos por su captura.

Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el gobernante venezolano "plantea una amenaza directa a la seguridad nacional" de Estados Unidos a raíz del supuesto narcotráfico del cual se le acusa.

El régimen chavista rechaza esos señalamientos y la semana pasada Maduro ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el régimen venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la Armada USS Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía "contra" Venezuela.

¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Analistas descartan una operación militar convencional dirigida a Venezuela por parte de Estados Unidos, que tiene el ejército más poderoso del mundo.

Bautizada como bolivariana por Hugo Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. "¡Chávez vive!" es hoy su saludo oficial y se define como "socialista y antiimperialista".

Los desfiles militares muestran a soldados en uniforme táctico, rostros pintados, armados de fusiles AK47, bazucas y morteros marchan al grito de consignas políticas.

No hay cifra oficial de integrantes activos. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) la fija en 123.000, más 220.000 milicianos y 8.000 reservistas.

La Milicia, creada por Chávez en 2009, es el quinto componente de la Fuerza Armada, después del Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. Está conformado por civiles con alta carga ideológica.

Cifra irreal

Maduro impulsó además la formación de cuerpos de defensa en empresas públicas y comunidades: la "amenaza gringa" ha sido el centro de la propaganda oficial, con llamados a la unidad nacional y anuncios en la TV estatal donde próceres generados por inteligencia artificial llaman al "Yo me alisto".

Maduro dijo que Venezuela cuenta con más de 8 millones de milicianos y reservistas, equivalente a un tercio de la población. Analistas consideran la cifra irreal.

Compras de Chávez

Durante la bonanza petrolera, Venezuela hizo millonarias inversiones militares.

Entre 2006 y 2011, compró a Rusia equipos por más de 11.000 millones de dólares, explicó Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

La compra incluyó 23 aviones Sukhoi 30MKV, ocho helicópteros Mi17, 12 plataformas de radares y misiles antiaéreos rusos S-300VM y 44 S 125 Pechora.

Más recientemente, adquirió ocho drones Mohajer, con tecnología iraní.

"El problema es que si no están coordinados, esos sistemas militares no sirven para nada", apuntó un general en retiro que ocupó altos cargos en la Fuerza. Pidió anonimato.

"La Fuerza Armada no se entrena de manera colectiva para utilizar todos esos elementos de tierra, aire y mar. Coordinar eso, sin ejercicios previos, dificulta el comando de una operación compleja".

La crisis

El gasto militar cayó a 3.917 millones de dólares en 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI), frente a 4.600 millones en 2022 y el récord de 6.200 millones en 2013.

La crisis que desplomó el 80% del PIB también golpeó a las fuerzas militares, pese a ser el sector más privilegiado por Maduro. Desde 2017, Venezuela sufre un embargo de armas de la Unión Europea y Estados Unidos. De ahí el acercamiento a Rusia y China.

"Moscú apoyará de manera integral los esfuerzos del gobierno venezolano para proteger su soberanía nacional", dijo por estos días el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

El oficial que habló en condición de anonimato destacó altos niveles de deserción y bajísimas cuotas de reclutamiento. "La moral está muy por debajo de lo esperado para un conflicto".

¿Cuántos aviones y tanques?

Venezuela cuenta con 15 cazas F16 A, comprados a Estados Unidos en la década de 1980, cuando eran aliados. También 173 tanques AMX 13 franceses, 78 tanques ligeros británicos Scorpion-90 y un submarino SSK Sábalo, adquirido a Alemania en 1973.

También tiene dos fragatas italianas, una inoperativa; nueve patrulleros costeros, tres naves de desembarco para 12 tanques y 200 hombres, y 25 lanchas artilladas.

"Ganarles a Estados Unidos es imposible", insistió el general, aunque estimó que ese país "no tiene la capacidad para ocupar" toda Venezuela.

Sin embargo, en las calles no se respira alarma. "Todo se encuentra bajo control", dijo Graciela Villalobos, de 33 años, en una playa en La Guaira, vecina de Caracas. "Las cosas se mantienen estables", opinó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP