María Corina Machado: Con la caída de Maduro sus cómplices quedarán al desnudo y habrá justicia

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

MADRID. - María Corina Machado , máxima dirigente de la oposición venezolana, destacó que el “cerco contra la tiranía” en Venezuela está creciendo hasta a un punto de no retorno, por lo que aseguró que con la caída de Nicolás Maduro del poder “sus cómplices también quedarán al desnudo" y se hará justicia .

Machado participó, por videoconferencia desde la clandestinidad, en la cumbre Europa Viva 25, que organizó el partido español Vox, desde allí agradeció a la organización política y a otros líderes “patriotas por Europa” su apoyo a la lucha opositora por la libertad y la democracia en Venezuela.

Durante su intervención, la dirigente venezolana expuso ante miles de asistentes reunidos en el Palacio de Vistalegre de la capital española este domingo la crisis política que vive el país, tras la farsa electoral de julio de 2024, sumido en una represión sin precedentes y con “una tiranía”.

“Maduro comete terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad y finalmente el mundo lo ha reconocido. Usó inmensos recursos para crear una estructura de corrupción y complicidad trasnacional, especialmente en Europa”, dijo. Y subrayó:

“Hoy finalmente crece ese cerco contra la tiranía que es la única responsable de sus actos y de que hayamos llegado al punto de no retorno. Y ahora la verdad se empieza a conocer. Con la caída de Maduro sus cómplices también quedarán al desnudo y se hará justicia”.

Con Maduro en Venezuela

Tras señalar los “horrores” que Venezuela ha padecido en las últimas dos décadas, resaltó los lazos que unen al país con Iberoamérica y llamó la atención sobre la “creciente crisis de identidad” que padece Occidente desde hace años y la relacionó con los problemas del país suramericano.

“Por esa crisis muchas personas le han venido dando la espalda a nuestros valores axiales que nos hacen ser lo que siempre hemos sido”, dijo luego de indicar el “intento absurdo y traicionero” de querer transformar al ciudadano de occidente “en algo nuevo que ni es ni puede ser”.

Por eso, asevero, no debe extrañar lo que pase en Venezuela, en la que la política le ha ido abriendo “los espacios al crimen hasta que finalmente el crimen es el que se devora a la política”.

“En Venezuela lo que en principio comenzó como una revolución socialista terminó desembocando en su consecuencia inherente, una trama criminal en la que el odio a nuestros valores occidentales se despliega a través del uso sistemático de la mentira y cuyas acciones se distinguen por su carácter delictivo, terrorista y antidemocrático”, puntualizó.

No obstante, aseguró que los venezolanos ya han identificado “la naturaleza profunda de este mal”, y por eso se han unido como nunca articulándonos en torno a la defensa de la verdad”, dijo. Aseveró que a pesar de la represión, “también los derrotaremos en este campo de lucha”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vox_es/status/1967170230355939764?t=NfJHn133OW56qBsWjfu_Xg&s=09&partner=&hide_thread=false Mensaje en #EuropaVIVA25 de @PatriotsEU de la gran luchadora por la libertad de Venezuela, @MariaCorinaYA.



«Toda la verdad se empieza a conocer con la caída de Maduro. Sus cómplices también quedarán al desnudo y se hará justicia». pic.twitter.com/ggN5MTVThr — VOX (@vox_es) September 14, 2025

FUENTE: Con información María Corina Machado, vox.es redes sociales