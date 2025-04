Natalia Denegri premiada en la American Patriots Gala, junto al presidente Javier Milei y Kristi Noem

La empresaria, productora y filántropa argentina Natalia Denegri fue premiada en la prestigiosa American Patriots Gala, celebrada el pasado jueves 03 de abril en la emblemática residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. La ceremonia, organizada por las fundaciones Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, también premió al presidente de Argentina Javier Milei y a la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem; además del actor y activista conservador Eduardo Verástegui.