Niegan información sobre Otero Alcántara en huelga de hambre

“Dicen que Luis solo tiene catarro. ¿Catarro?, cuando debió llamar el martes y hoy jueves (y no llamó). La última vez que Luis me llamó me dijo claramente que comenzaría una huelga de hambre y sed. Luis está en peligro. Lucha por su vida y su libertad”, explicó la activista.

Genlui culpó y responsabilizó a la Seguridad del Estado de Cuba y a la dictadura de Miguel Díaz-Canel por lo que pueda sucederle al artista en huelga de hambre el pasado 6 de julio, días antes del segundo aniversario de las protestas del 11J.

“Luis Manuel, tras casi dos años de detención injustificada, recurre a la huelga como último recurso, una respuesta desesperada a la manipulación y tortura psicológica que sufre en la actualidad”, dijo momento Genlui

FUENTE: REDACCIÓN