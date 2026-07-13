Norte de Perú registra temperaturas récord en 50 años, antes del embate de El Niño

LIMA -- La ciudad de Piura, en el norte de Perú y cercana a la frontera con Ecuador, registró durante los últimos dos días temperaturas que llegaron a los 34,2 grados centígrados, un récord en más de 50 años, cuando se anuncia el inminente embate climático del fenómeno de El Niño en el país.

Al respecto, el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Piura, Jorge Carranza, señaló -en declaraciones recogidas por la agencia oficial Andina- que la temperatura en Piura alcanzó un máximo de 34,2 grados en la víspera, con una mínima de 24 grados este lunes, a pesar de que Perú se encuentra en plena temporada invernal.

El especialista remarcó que ambos valores representan récords históricos dentro de una serie de registros meteorológicos de más de cinco décadas.

Carranza detalló que la temperatura máxima se ubicó 6,5 grados centígrados por encima del promedio, mientras que la mínima registrada este lunes superó en 6,4 grados el valor normal para esta época del año.

Zonas más afectadas

Estas condiciones fueron atribuidas por el Senamhi al "persistente calentamiento del mar" frente al litoral de Piura y Tumbes, las dos regiones costeras del extremo norte del país que, por lo general, son las más afectadas por el fenómeno de El Niño.

El organismo indicó que las temperaturas elevadas pueden mantenerse durante las próximas semanas, debido a que la temperatura superficial del mar se mantiene por encima de sus valores normales y son consistente con la evolución del evento de El Niño Costero, que hasta el momento mantiene una magnitud moderada.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado 16 de junio de moderado a fuerte su pronóstico sobre la intensidad que tendrá en los próximos meses el fenómeno de El Niño Costero, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

En ese sentido, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el actual episodio de El Niño Costero “se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre”.

Mientras, el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se espera que se desarrolle entre junio de 2026 y marzo de 2027, con una intensidad fuerte entre noviembre y diciembre.

FUENTE: Con información de EFE