martes 14  de  julio 2026
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

El tabloide británico The Sun publica este lunes una investigación en la que sostiene que allegados a la familia Castro impulsaron una propuesta turística en Cayo Santa María

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Arena blanca y aguas turquesas caracterízan este enclave.

Arena blanca y aguas turquesas caracterízan este enclave.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Vista de una de las instalaciones hoteleras del polo turístico perteneciente a Gaviota S.A.

Vista de una de las instalaciones hoteleras del polo turístico perteneciente a Gaviota S.A.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Panorámica del litoral que alberga algunas de las playas más reconocidas del país.

Panorámica del litoral que alberga algunas de las playas más reconocidas del país.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Paisaje de la zona citada en la publicación como parte de la supuesta oferta al presidente Donald Trump.

Paisaje de la zona citada en la publicación como parte de la supuesta oferta al presidente Donald Trump.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una propuesta que contemplaría el desarrollo turístico de Cayo Santa María, uno de los principales destinos turísticos de Cuba en la región central del archipiélago, habría sido la propuesta reciente del régimen de La Habana al presidente Trump, en lo que sería un intento desesperado por conseguir sentarse a la mesa de negociaciones con La Casa Blanca.

Según una investigación publicada este lunes en el periódico británico The Sun, firmada por los periodistas Martin Arostegui y Georgie English, se asegura que personas cercanas a la familia Castro intentaron abrir un canal directo de comunicación con el presidente estadounidense mediante esa propuesta.

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Según el trabajo periodístico, la iniciativa habría surgido en medio del endurecimiento de las sanciones impuestas por Washington contra La Habana y plantearía la posibilidad de desarrollar un complejo hotelero de lujo bajo el nombre de “Trump Island”, siempre que resultado de la oferta prosperaran acuerdos económicos entre ambas partes.

Arena blanca y aguas turquesas caracterízan este enclave.

Arena blanca y aguas turquesas caracterízan este enclave.

La investigación identifica como uno de los principales impulsores de ese supuesto acercamiento a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, quien recientemente concedió una entrevista al medio USA TODAY en la que defendió la necesidad de impulsar reformas económicas y mantener un diálogo con Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación londinense, fuentes estadounidenses y cubanas consultadas por los autores sostienen que existen contactos informales entre personas vinculadas a ambos países. Sin embargo, el propio artículo señala que la Casa Blanca negó la existencia de negociaciones oficiales relacionadas con un eventual desarrollo inmobiliario en ese enclave turístico.

Arostegui y English también afirman que Rodríguez Castro habría intentado hacer llegar propuestas directamente a Trump, evitando la intermediación del secretario de Estado, Marco Rubio. No obstante, citan a funcionarios de la administración republicana que aseguran que esos documentos [los de la propuesta] habrían sido devueltos sin ser abiertos.

Vista de una de las instalaciones hoteleras del polo turístico perteneciente a Gaviota S.A.

Vista de una de las instalaciones hoteleras del polo turístico perteneciente a Gaviota S.A.

Como parte de la investigación, el diario inglés recoge declaraciones de varias personas vinculadas al tema. Luis Leonel León, periodista y cineasta cubano radicado en Miami, interpreta el supuesto acercamiento como una muestra de la presión que enfrenta el régimen cubano y advierte que cualquier entendimiento con la cúpula gobernante no representaría un acuerdo con el pueblo de la isla.

Por su parte, el exescolta de Fidel Castro Carlos Calvo afirmó al rotativo que una operación de esa magnitud solo podría llevarse a cabo con la participación de las Fuerzas Armadas, mientras que el profesor del U.S. Army War College, Evan Ellis, consideró que las actuales condiciones del sistema económico cubano dificultarían la ejecución de un proyecto de ese alcance, sin la intervención directa del Estado.

Panorámica del litoral que alberga algunas de las playas más reconocidas del país.

Panorámica del litoral que alberga algunas de las playas más reconocidas del país.

El reportaje coincide con una etapa de máxima presión sobre la dictadura castrista por la ampliación de las sanciones contra entidades vinculadas al aparato económico y de seguridad del régimen, así como por la acusación presentada en EEUU contra Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas han confirmado la existencia de conversaciones encaminadas a desarrollar una iniciativa de estas características. Las afirmaciones forman parte de la investigación publicada por The Sun, cuyos autores las sustentan en entrevistas y fuentes consultadas para ese trabajo periodístico, en un contexto de creciente tensión entre EEUU y quienes sostienen el poder en Cuba.

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