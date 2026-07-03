viernes 3  de  julio 2026
Investigación

Grupo peruano admite pago de 200.000 euros a Rodríguez Zapatero para "intermediar" en Bolivia

Niega interferencia en procesos judiciales de Bolivia y responsabilizan a los medios de comunicación de “insinuación interesada”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, es acusado por la policía de falsas asesoría (AFP)

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, es acusado por la policía de falsas asesoría (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA -- El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200.000 euros en 2024 al expresidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para intermediar con las autoridades de Bolivia respecto a una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas, un hecho revelado en un informe de la Policía española.

En una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Gloria explicó que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace 16 años por la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía 33 % de las acciones.

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“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente", explicó el grupo con sede en Lima.

“En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente”, añadió.

Investigadores hablan de simulación de servicios

Fue en un informe policial en el que se sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

Los investigadores creen que se habrían simulado "servicios de asesoría no prestados" para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una "sociedad interpuesta".

La Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por "acreditado" que Zapatero "realizó gestiones" para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia, y el ministro de Justicia boliviana tal y como recoge el informe.

Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, "esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research".

Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados "no guardan relación" con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como "sociedad interpuesta".

Detrás de los pagos efectuados por Focus Social Research a una cuenta del expresidente del gobierno español y antiguo líder del partido socialista (PSOE) estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve "indicios" de que se habrían simulado “servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”.

FUENTE: Con información de EFE

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