Rodríguez Zapatero involucrado en trama de tráfico de influencias en Bolivia para favorecer a grupo peruano

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

MADRID.- Un nuevo informe policial sostiene que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participó en una “dinámica de intermediación e influencias” con autoridades de Bolivia, orientada a “beneficiar los intereses” del grupo empresarial peruano Gloria, “mediando una contraprestación económica de 200,000 euros”.

Los investigadores creen que se habrían simulado “servicios de asesoría no prestados” para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una “sociedad interpuesta”.

Corrupción Imputadas las dos hijas de Zapatero en la causa contra el expresidente del Gobierno español

La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por “acreditado” que Zapatero “realizó gestiones” para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia y el ministro de Justicia boliviano, revela un informe al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE.

Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, “esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200,000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research”.

Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados “no guardan relación” con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como “sociedad interpuesta".

Detrás de los pagos efectuados por Focus Social Research a una cuenta del expresidente del Gobierno español y antiguo líder del partido socialista (PSOE) estaría el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve "indicios” de que se habrían simulado “servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”.

Reuniones con "altas esferas políticas de Bolivia"

El objetivo de la supuesta dinámica sería "tratar de mediar o influir" a favor del grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con Bolivia y para ello Zapatero, según la UDEF, “se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia”, como el por entonces presidente de la nación, Luis Arce (2020-2025), y los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado.

Según desgrana cronológicamente el informe, Gertrudis Alcázar —secretaria del expresidente y a quien la Policía otorga un “papel relevante”— agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.

Las gestiones llevadas a cabo por Zapatero se desencadenaron después de que el Estado boliviano ejecutase una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al grupo Gloria, tras lo que este solicitó la asesoría del expresidente a cambio de 200,000 euros y una dieta de 10,000 euros diarios, más gastos en caso de viajes.

Además de todo ello, la UDEF atribuye a Carmen Almendras, quien fuera embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, el papel de “intermediaria” entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del grupo Gloria.

Nuevo informe del caso Plus Ultra

Los investigadores han recopilado toda esta información tras hacer un “primer análisis” de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente, el 19 de mayo, en el marco del conocido como caso Plus Ultra.

El nuevo informe, que los investigadores ya han remitido al juez del caso, atribuye al exsecretario general socialista otra presunta línea de influencias distinta a la que, según el magistrado, habría ejercido en favor de la aerolínea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.

“Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes" apunta la UDEF.

Zapatero negó ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según indicaron fuentes jurídicas.

Amigo de Zapatero al estrado

Julio Martínez, que tendrá que declarar ante el juez en la Audiencia Nacional española el 21 de julio, está considerado por el magistrado como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

Justo una semana después de que el también exlíder socialista declarase como investigado en la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama emplaza a Julio Martínez a comparecer.

Su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se dirigió también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas.

Según la tesis del juez, la actividad de esta empresa no respondería “a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas”, como el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.

FUENTE: Con información de EFE