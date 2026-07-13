martes 14  de  julio 2026
COMPROMISOS

Venezuela anuncia que mantendrá la reestructuración de su deuda externa pese a terremotos

Se afina el marco macroeconómico y se incorpora el impacto económico de la devastación de los sismos

Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela (EFE)

Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- El gobierno de Venezuela aseguró este lunes, 13 de junio, que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, anunciado en mayo pasado, pese al doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano.

“Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales”, indicó el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, en un acto del Consejo Nacional de Economía, en el que también participa la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

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Ortega dijo que continúa afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, “incorporando el impacto económico de los terremotos”.

“Esperamos publicar estos trabajos en las próximas semanas y estos constituirán una base sólida para avanzar en un proceso de reestructuración ordenado, transparente y creíble que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país”, añadió el también representante de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ortega sostuvo que la recuperación del país será más difícil sin la movilización de nuevos financiamientos, lo que requiere “normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales”.

La reestructuración es indispensable

“En este sentido, la reestructuración de la deuda constituye una condición indispensable para restablecer el acceso del país al financiamiento”, subrayó el alto funcionario.

El pasado 13 de mayo, el gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende el monto.

El Ministerio de Economía señaló entonces que es una decisión “responsable, nacionalista y social”, por lo que el objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de los venezolanos.

Según informó en marzo pasado el organismo Transparencia Venezuela, la deuda externa del país petrolero se calcula en más de 170.000 millones de dólares. La organización hizo un cálculo en un intento por arrojar luz sobre la falta de información oficial.

El gobierno venezolano hace este anuncio casi 20 días después de los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el más reciente balance oficial.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres calculó los daños por la devastación de los sismos en el país suramericano en 37 mil millones de dólares

FUENTE: Con información de EFE

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