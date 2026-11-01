El papa León XIV inicia una ambiciosa gira por Sudamérica tras cirugía

El Papa León XIV saluda a los fieles al marcharse tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026.

VATICANO.- El papa León XIV emprende esta semana una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas. El recorrido lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, su patria adoptiva, pocas semanas después de someterse a una operación por cáncer de pulmón.

El Pontífice, de 71 años, fue intervenido hace menos de tres semanas para extirparle un tumor canceroso. Sin embargo, los médicos aseguran que no necesita tratamiento adicional y le dieron luz verde para realizar el viaje de 11 días por Sudamérica.

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"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", expresó León XIV al confirmar el lunes su gira, prevista del 6 al 17 de noviembre. La agenda contempla 12 vuelos, dos desplazamientos en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes.

Se espera que millones de fieles acudan a los encuentros con el pontífice, quien combinará actividades pastorales con reuniones y discursos dirigidos a líderes políticos, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei, estrecho aliado del mandatario estadounidense Donald Trump y cuya relación con la Iglesia católica es tensa.

Aunque el Vaticano ha señalado que León XIV continúa en recuperación, el papa encabezará más de 50 actividades, entre ellas misas al aire libre y encuentros con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía, víctimas de abusos clericales y personas mayores.

Una hazaña bajo la lupa

"Este será el viaje más observado del pontificado de León hasta la fecha", indicó Christopher White, de la Universidad de Georgetown, en Washington, y autor de un libro sobre el pontífice.

"Ya iba a ser un viaje intenso (…) una hazaña incluso sin su operación. Ahora será objeto de un escrutinio aún mayor", agregó.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo iniciará su recorrido en Uruguay, considerado el país más laico de América Latina, donde será recibido por el presidente de izquierdas, Yamandú Orsi.

Uruguay mantiene diferencias con la Iglesia católica en asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado. Ante ese escenario, se espera que León XIV formule un llamado a favor de la protección de la vida.

Posteriormente, el pontífice viajará a Argentina, país natal de su predecesor, el papa Francisco, quien decepcionó a numerosos compatriotas al no regresar de visita durante su pontificado.

Las autoridades argentinas esperan que siete millones de peregrinos se congreguen para recibir a León XIV.

Regreso a casa

La gira sudamericana concluirá con un emotivo regreso a Perú, país que el pontífice considera su hogar.

Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost trabajó durante casi dos décadas en el país andino. Entre 2015 y 2023 se desempeñó como obispo de la ciudad costera de Chiclayo.

El primer pontífice nacido en Estados Unidos, quien también obtuvo la nacionalidad peruana, celebrará una misa en una llanura desértica cercana al océano Pacífico. Posteriormente, visitará Cusco, la antigua capital del Imperio inca, y Pucallpa, una ciudad situada en la selva amazónica.

La visita del pontífice a Cusco, situada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, será breve —durará menos de tres horas—, pero concentrará una atención especial ante las interrogantes sobre su estado de salud y su recuperación tras la operación por cáncer.

"Si el papa logra sacar adelante este viaje, no hará sino reforzar la imagen que gran parte del mundo ha tenido de León desde su elección: la de un papa juvenil, fuerte y vigoroso", concluyó White.

FUENTE: Con información de AFP