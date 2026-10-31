Irán eleva las amenazas contra EEUU e Israel ante una posible ofensiva

TEHERÁN.- El régimen iraní volvió a desafiar este sábado a Estados Unidos e Israel con amenazas de represalias militares sin límites geográficos, en medio de la creciente tensión sobre una posible reanudación de las operaciones militares contra la República Islámica.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtió que cualquier nuevo ataque contra el país recibirá una respuesta inmediata y de gran magnitud, en una declaración que eleva el tono de confrontación de Teherán frente a Washington y Jerusalén.

RESULTADOS Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

Diplomacia Rubio se reúne en Atlanta con los cancilleres del G20 para abordar las guerras de Ucrania e Irán

"Si los enemigos lanzan de nuevo ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la república islámica y el pueblo iraní quienes determinen el momento y las condiciones de su final", afirmó Jamenei en un comunicado.

El dirigente amenazó además con una respuesta "inmediata, poderosa y sin límite geográfico" y ordenó a los mandos militares actualizar la lista de objetivos para incorporar "todo tipo de activos materiales e inmateriales pertenecientes al enemigo estadounidense-sionista".

Las advertencias se producen después de que el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejaran abierta la posibilidad de nuevas acciones militares contra Irán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuente Latina (@fuentelatina)

Trump mantiene abierta la opción militar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó este sábado que Trump todavía no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán, aunque dejó claro que Washington conserva capacidad para alcanzar sus objetivos militares.

"Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no ha tomado una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera", declaró Rubio durante una conferencia de prensa del G20 en Atlanta, Georgia.

Teherán también amenazó con ampliar sus posibles represalias a infraestructuras estratégicas, entre ellas centros de datos, sistemas de inteligencia artificial y cables submarinos en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el comercio energético internacional.

Teherán condiciona cualquier negociación

Pese a las gestiones diplomáticas impulsadas con mediación de Catar y al intercambio de comunicaciones con Washington, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, descartó por ahora la necesidad de una reunión directa con representantes estadounidenses.

"Si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán, entonces Teherán decidirá si las negociaciones deben ser directas o indirectas", afirmó Araqchi en declaraciones al canal Al Jazeera difundidas por la agencia estatal IRNA.

"Las condiciones de Irán son claras y se llevan a cabo consultas con los mediadores al respecto", agregó.

Jamenei asumió el liderazgo supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero, durante el comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí. Desde entonces no ha aparecido públicamente.

Tras 40 días de bombardeos, las partes alcanzaron un alto el fuego en abril y posteriormente un protocolo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos en junio. Sin embargo, la frágil tregua terminó colapsando durante el verano boreal.

La posibilidad de nuevos enfrentamientos mantiene la incertidumbre entre la población iraní. "No puedo decir con certeza si la guerra va a reanudarse o no, pero, lamentablemente, somos un pueblo que, de alguna manera, espera la guerra, sencillamente porque llevamos un año viviendo en un periodo de transición", dijo Farima, de 62 años, a la AFP.

Otros habitantes manifestaron resignación ante la posibilidad de una nueva escalada. "No tememos otra guerra, llevamos 48 años en guerra", comentó Ebrahim, un vendedor de unos 40 años, en referencia al establecimiento de la República Islámica en 1979.

Netanyahu plantea una oportunidad para neutralizar la amenaza iraní

En el plano político, Trump enfrenta las elecciones legislativas de mitad de mandato en un escenario de desgaste interno, marcado por el descontento ante el costo de la vida y las repercusiones económicas del conflicto en Oriente Medio, que ha presionado al alza los precios del petróleo.

En Israel, Netanyahu obtuvo un resultado favorable en las elecciones legislativas del 27 de octubre, aunque su bloque no alcanzó la mayoría necesaria para garantizar el control del Parlamento. El resultado abre varias semanas de negociaciones políticas durante las cuales continuará como primer ministro interino.

Tras conocerse los resultados, Netanyahu sostuvo que Israel tiene "una oportunidad histórica única" junto a Trump para "eliminar definitivamente la amenaza existencial" que representa la República Islámica.

Desde el aparato militar iraní también llegaron nuevas advertencias. El portavoz del Ejército, Mohamad Akraminia, aseguró que una eventual intervención estadounidense bajo presión israelí podría extender considerablemente el conflicto.

"Si el presidente estadounidense se embarca una vez más en una aventura regional bajo la presión de los sionistas y con el objetivo de satisfacerlos, las llamas de la guerra sin duda arrasarán una zona geográfica mucho más amplia", escribió en la red social X.

FUENTE: Con información de AFP/Redes Sociales