"Ñustitas", las 'presas' de Evo Morales

“Ñusta” significa princesa de sangre real, era el nombre quechua en el imperio Inca que identifica la virginidad. En los países andinos identifica la niñez y adolescencia en concursos de belleza y carnavales.

Precisamente en un carnaval Morales conoció a Noemi Meneses Chávez, dos meses antes de que cumpliera los 14 años de edad, en el Carnaval de Oruro en 2015. Noemí nació el 16 de abril de 2001. Ese caso es una de las dos causas por estupro que enfrenta el exmandatario.

“Uno de los dirigentes del MAS (Movimiento Al Socialismo) me llamó para pedirme que investigara lo de las “ñustitas”, le pregunté qué significaba esa palabra y me explicó que era el término con que se refieren a las niñas menores de edad. Y me contó como Evo Morales cuando iba al Chapare, pedía a los dirigentes de su partido que les consiguiera ¨ñustitas¨, es decir niñas. Este dato es muy relevante porque significa que están empezando a perder el miedo en el MAS, que están empezando a hablar y algunos ya han dejado de encubrir a Evo Morales”, afirmó Entrambasaguas.

Evo Morales, expresidente de Bolivia que gobernó del 22 enero de 2006 al 10 de noviembre de 2019, se encuentra refugiado en Argentina tras el fraude electoral cometido en octubre de 2019, en el que se declaró “ganador”, lo que generó protestas que lo llevaron a dimitir y un pedido de investigación solicitado por la OEA, que determinó irregularidades en el proceso.

En el Chapare, Cochabamba (ciudad boliviana ubicada en el centro del país) es donde residían Noemi y su familia. “El Chapare es el cuartel general de Evo Morales y de su partido político, es una especie de ciudad sin ley donde se cultiva coca como en toda Bolivia con diferencia que el 98 por ciento de la coca que se cultiva es procesada y se convierte en cocaína para ser traficada ilegalmente a Venezuela, Colombia, incluso en Europa a través de España”, refiere el periodista español.

Las evidencias

El hecho fue confirmado por las autoridades bolivianas. El 6 de julio de 2020, Noemí fue detenida cuando conducía un auto robado del estado y con otra chapa. En la investigación las autoridades encontraron en su teléfono evidencias de los vínculos con Evo Morales. La joven confesó a los investigadores con lujo de detalle cómo Evo y ella son pareja y se conocen desde hace casi seis años.

Entrambasaguas sostiene que una de las evidencias más reveladoras de la “relación” es el flujo migratorio de Noemí, “tres veces salió (de Bolivia), la primera a México, donde se refugió Morales tras huir del país, y los otros dos viajes con destino a Argentina donde se encuentra actualmente refugiado”.

Viajes de Noemi Meneses-Bolivia.jpg Registro de viajes de Noemí Meneses Chávez cuando viajaba de Bolivia a Argentina para visitar al expresidente de Bolivia Evo Morales, que enfrenta juicio por abuso sexual contra menores de edad. Cortesía/OKdiario

El tráfico de llamadas y lo chats entre ambos, es otra de las evidencias. “Solo en 4 meses quedaron registradas 348 llamadas perdidas entre Evo Morales y la niña Noemí, y en los chats ella se refiere a Evo Morales como ‘mi novio’, ‘el rey de mi vida’, ‘mi amorcito’, entre otras expresiones”.

“Hay mensajes de índole sexual entre los dos, y por otro lado la ubicación de la niña, la geolocalización de su teléfono móvil ha permitido a los investigadores policiales confirmar, (que) las veces que viajó a México y Argentina, estaba pegada de Evo Morales, de hecho hay tres ubicaciones que ella manda desde su teléfono móvil, a familiares suyos y esa ubicación es la mansión donde Evo Morales está viviendo el día de hoy en Buenos Aires, Argentina”, apuntó Entrambasaguas.

Captura de pantalla chat Noemi-Evo Morales.JPG Los mensajes enviados por Noemi Meneses a Evo Morales, en el que se identifica como AME A. De acuerdo con las autoridades generalmente Evo no respondía mensajes, regresaba llamadas, muchas de las cuales no respondía la joven. Cortesía/OKdiario

Captura de Pantalla Noemi Meneses-Evo Morales.JPG Los mensajes enviados por Noemi Meneses a Evo Morales, en el que se identifica como AME A. De acuerdo con las autoridades generalmente Evo no respondía mensajes, regresaba llamadas, muchas de las cuales no respondía la joven. Cortesía/OKdiario

Llamadas Noemi y Evo Morales.jpg Los mensajes enviados por Noemi Meneses a Evo Morales, en el que se identifica como AME A. De acuerdo con las autoridades generalmente Evo no respondía mensajes, regresaba llamadas, muchas de las cuales no respondía la joven. Cortesía/OKdiario

Chat Noemi y Evo Morales.jpg Los mensajes enviados por Noemi Meneses a Evo Morales, en el que se identifica como AME A. De acuerdo con las autoridades generalmente Evo no respondía mensajes, regresaba llamadas, muchas de las cuales no respondía la joven. Cortesía/OKdiario

Chat Noemi y Evo Morales.jpg1.jpg Los mensajes enviados por Noemi Meneses a Evo Morales, en el que se identifica como AME A. De acuerdo con las autoridades generalmente Evo no respondía mensajes, regresaba llamadas, muchas de las cuales no respondía la joven. Cortesía/OKdiario

Chat Noemi y Evo Morales.jpg1.jpg

Noemí declaró ante las autoridades que tiene una relación con el exmandatario desde mayo, que antes “eran amigos”, pero reconoció que fue a México a visitarle a finales de 2019, el país donde inicialmente Morales se refugió tras huir de Bolivia en 10 de noviembre. También admitió que en febrero de este año viajó a Argentina, ahí ambos viajaron en avión a la ciudad turística de Ushuaia, en asientos separados.

En un video de ATB Digital que circula en las redes sociales se escucha a una mujer del MAS preguntarle a Morales por “la Noemí” al llegar a Ushuaia (ciudad argentina de la provincia Tierra del Fuego). La joven caminaba unos pasos atrás de la comitiva que recibió a Evo. Luego las imágenes muestran cuando la joven va junto a Morales en el vehículo que recogió al exmandatario.

Embed

Fotografías

“Tenemos acceso a un informe policial donde hay alrededor de 90 fotos entre Evo y Noemí. La mayoría de ellas refleja la vida rutinaria de una pareja corriente, en fotos comiendo, de paseo, en una piscina, pero también hay fotos íntimas en que las que se les ve tumbados en una cama sin apenas ropa”, reveló el periodista.

Entrambasaguas dijo que la policía sospecha que algunas de esas fotografías fueron tomadas en las estancias privadas de Evo Morales cuando era presidente, es decir, en la habitación de la residencia de San Jorge, y en la última planta de la casa grande del pueblo, en La Paz.

“No puedo entender que hacía una niña en esos ambientes, por qué nadie dio la voz de alarma. Como mínimo su círculo más próximo debía saberlo, me refiero al exvicepresidente Álvaro García Linera, la gente de servicio y el círculo de seguridad de Evo Morales”, a quienes el periodista considera “cómplices de toda esta aberración”.

Segundo caso

La investigación de OKdiario llevó a abrir la caja de pandora, las autoridades denunciaron el caso de otra menor que habría sido abusada a los 15 años a quien embarazó, según la denuncia.

El viceministro de Transparencia de Bolivia, Guido Melgar, presentó la segunda denuncia por estupro contra Evo Morales. Los hechos tuvieron lugar en 2015, cuando supuestamente el entonces presidente mantuvo relaciones con una menor de 15 años de la localidad de Yacuiba, que habría quedado embarazada y dado a luz en 2016.

Los dos casos de abuso sexual contra menores datan del 2015.

"La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma", precisó Melgar.

“Me consta que hay otros casos similares, la gente ha perdido el miedo, las mujeres que sufrieron abusos sexuales ya no tienen miedo a represalias, los nuevos casos de pedofilia de Evo Morales van a ir en cadena y se irán conociendo próximamente”, afirmó el periodista que continúa en la investigación del caso.

Código penal de Bolivia

El código penal boliviano en su artículo 309 establece, “Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años” de cárcel.

La presidente interina Jeanine Áñez, se pronunció sobre el caso.

Los delitos de estupro y pedofilia son indignantes e imperdonables, sobre todo si son cometidos por un ex mandatario. Es una vergüenza para todos los bolivianos. Esos actos tienen que ser castigados. Les aseguro que esto no quedará en la impunidad, ha dicho la presidenta interina.

https://twitter.com/JeanineAnez/status/1298731940355477511 Los delitos de estupro y pedofilia son indignantes e imperdonables, sobre todo si son cometidos por un ex mandatario. Es una vergüenza para todos los bolivianos. Esos actos tienen que ser castigados. Les aseguro que esto no quedará en la impunidad. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 26, 2020

Los padres de Noemí

Según las investigaciones periodísticas, los padres fueron los que presentaron a Evo Morales a su hija menor de edad. Pero es un asunto pendiente que permanece en investigación.

De acuerdo con los reportes periodísticos de Bolivia, Pastor Meneses, el padre de Noemí, fue detenido en 2013 por tráfico de cocaína, cargaba dos kilos de la droga, el proceso judicial en su contra nunca prosperó.

“De determinarse que los padres sabían de esa relación, los padres serían cómplices de un delito. Me llama poderosamente la atención cómo Noemí pudo pagar tres viajes al extranjero porque el padre es agricultor y la madre trabaja en un baño público”, subrayó Entrambasaguas.

Noemí se encuentra en Buenos Aires. “Ella fue puesta en libertad provisional; a los cinco días un militar corrupto afín a Evo Morales la sacó ilegalmente del país y hoy se encuentra viviendo en Buenos Aires, Argentina con Evo Morales”, reveló el periodista.

https://twitter.com/entrammbasaguas/status/1302029072864870400 El militar detenido por llevar a la niña Noemí a Evo Morales a Buenos Aires ocupaba un cargo de asesor en la Cámara de Diputados de Bolivia.



Era un prófugo de la Justicia que se ocultaba en cargos públicos para pasar desapercibido y así no ser capturado. https://t.co/4P810zJmoY pic.twitter.com/9JkDOh5rUq — Alejandro Entrambasaguas (@entrammbasaguas) September 4, 2020

Okdiario asegura haber contactado por teléfono a Evo Morales, para entrevistarle.

“Sus palabras textuales fueron que no me iba hablar sobre el tema y seguidamente me colgó el teléfono. El hecho de colgar relata el miedo que tiene de que se haya dado a conocer el caso porque él sabe que esto solo es el comienzo y se van a conocer muchos más casos de abusos a menores de edad”, dijo Entrambasaguas que asegura, la investigación está en etapa preliminar.

Por: FloresJudith7

Jflores@diariolasamericas.com