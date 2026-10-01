Observatorio Cubano de Conflictos documenta 663 protestas y denuncias en Cuba durante septiembre

LA HABANA.- El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó un total de 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba durante septiembre de 2026, en el marco de una profunda crisis multisistémica marcada por colapsos energéticos, un repunte en los índices de criminalidad y un grave deterioro sanitario.
De acuerdo con el informe mensual publicado por la organización independiente, las manifestaciones públicas de descontento registraron un descenso respecto a meses anteriores debido al agotamiento extremo de la población, el despliegue del aparato represivo del régimen y la falta de insumos básicos. Sin embargo, la tensión social se mantuvo presente en las calles a través de cacerolazos y cierres de vías provocados por los prolongados cortes eléctricos.
Agudización de la crisis y repunte de la inseguridad
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Colapso energético y servicios: El octavo apagón nacional del año, registrado el 18 de septiembre, dejó sin servicio eléctrico a unos nueve millones de personas. La falta de fluido eléctrico y de combustible paralizó el bombeo de agua, la red de comunicaciones, la atención en centros de salud y la recogida de deshechos sólidos.
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Incremento de la criminalidad: Los registros de inseguridad ciudadana aumentaron un 18,64 % respecto a agosto, contabilizando 157 eventos detallados y 11 muertes violentas. El informe destaca dos feminicidios ocurridos durante el mes y el robo de componentes de infraestructura eléctrica como transformadores.
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Emergencia sanitaria y desabastecimiento: Los casos de dengue alcanzaron cifras 7,4 veces por encima de lo esperado, en un contexto de escasez generalizada de medicamentos esenciales, insumos médicos y alimentos para la población vulnerable.
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Aumento de la represión: Pese a la disminución de las protestas presenciales, los actos represivos de la policía política aumentaron un 36 %, mediante detenciones arbitrarias a activistas y cercos domiciliarios a periodistas independientes.
El informe concluye subrayando la proliferación de iniciativas de solidaridad cívica y ayuda comunitaria surgidas desde la sociedad civil independiente para suplir la falta de respuesta estatal ante la extrema precariedad en la isla
FUENTE: Observatorio Cubano de Conflictos