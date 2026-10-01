Observatorio Cubano de Conflictos documenta 663 protestas y denuncias en Cuba durante septiembre

Colapso energético y servicios: El octavo apagón nacional del año, registrado el 18 de septiembre, dejó sin servicio eléctrico a unos nueve millones de personas. La falta de fluido eléctrico y de combustible paralizó el bombeo de agua, la red de comunicaciones, la atención en centros de salud y la recogida de deshechos sólidos.

Incremento de la criminalidad: Los registros de inseguridad ciudadana aumentaron un 18,64 % respecto a agosto, contabilizando 157 eventos detallados y 11 muertes violentas. El informe destaca dos feminicidios ocurridos durante el mes y el robo de componentes de infraestructura eléctrica como transformadores.

Emergencia sanitaria y desabastecimiento: Los casos de dengue alcanzaron cifras 7,4 veces por encima de lo esperado, en un contexto de escasez generalizada de medicamentos esenciales, insumos médicos y alimentos para la población vulnerable.