miércoles 30  de  septiembre 2026
REPRESIÓN

EEUU denuncia la "detención injusta" del periodista Henry Constantin en Cuba

El comunicador fue detenido tras presentarse ante las autoridades cubanas y ahora enfrenta un proceso que organizaciones de prensa consideran cuestionable

El periodista &nbsp;independiente cubano, Henry Constantín.&nbsp;

El periodista  independiente cubano, Henry Constantín. 

Facebook: La Hora de Cuba.
Por Alejandro Sardi

MIAMI.- Estados Unidos rechazó este miércoles la detención del periodista cubano Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba, y cuestionó el proceso abierto en su contra por las autoridades de la isla.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, calificó el arresto de "injusto" y sostuvo que Constantín fue detenido como represalia por informar y denunciar presuntos abusos del régimen cubano.

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"Seguiremos denunciando los atroces crímenes de esta dictadura, exigiendo que rinda cuentas y apoyando al pueblo cubano, que merece vivir libre de la tiranía", afirmó Segura en un comunicado.

Detenido desde el 16 de septiembre

Constantín permanece detenido desde el 16 de septiembre, cuando acudió a una citación policial en Camagüey. Posteriormente fue trasladado a Villa María Luisa, un centro de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado, y el 24 de septiembre llevado a la prisión de Kilo 7, en esa misma provincia, donde permanece bajo prisión preventiva.

Las autoridades cubanas lo investigan por un presunto delito de "desobediencia", relacionado con una citación del 9 de septiembre a la que, según el periodista y organizaciones que siguen el caso, sí acudió. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Constantín sostiene que se presentó en la oficina de Inmigración de Vista Hermosa, pero los agentes ya se habían retirado y posteriormente recibió una nueva citación.

El 15 de septiembre recibió de manera verbal una nueva convocatoria para presentarse al día siguiente en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Constantín acudió el 16 de septiembre y desde entonces quedó privado de libertad. RSF documentó que sus colegas desconocieron durante varias horas su paradero hasta confirmar que se encontraba en Villa María Luisa.

Organizaciones exigen su liberación

Reporteros Sin Fronteras también exigió la liberación inmediata del periodista y cuestionó las circunstancias que rodean la citación utilizada para sustentar la acusación.

El director de RSF para América Latina, Artur Romeu, pidió además garantías para el ejercicio de la defensa y una resolución sin demora del recurso de hábeas corpus presentado en favor del comunicador.

"Ante las contradicciones que rodean la citación en la que se fundamenta la acusación, RSF exige la liberación inmediata de Henry Constantín, así como garantías para el ejercicio de su defensa", afirmó Romeu.

La organización señaló que Constantín, fundador y director de La Hora de Cuba, ha sido detenido en al menos 19 ocasiones en relación con su trabajo periodístico.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también reclamó su liberación y denunció presuntas irregularidades en el proceso, mientras que otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa han cuestionado las condiciones de su detención y las dificultades enfrentadas por su defensa.

El caso se suma a los episodios de hostigamiento y detenciones que organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa han documentado contra periodistas independientes en Cuba.

FUENTE: Con información de Public Now/Europa Press/Observatorio Cubano

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