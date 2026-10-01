Elon Musk vuelve a ser asesor en el gobierno del presidente Trump

Imagen de una demostración operativa del Sistema de Armas Láser (LaWS).

El multimillonario Elon Musk volverá a asesorar oficialmente al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como uno de los responsables de un estudio sobre el futuro de la guerra, anunció el Pentágono.

Musk dirigió brevemente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hasta su salida en mayo de 2025.

Negociaciones Trump desmiente oferta de alivio de sanciones a Irán o descongelar fondos para lograr un acuerdo

HISTóRICA VENTA Justicia ratifica compra de Warner Bros y nace gigante del cine y la televisión en EEUU

En un discurso el miércoles en la base militar de Quantico, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que el denominado "Proyecto Meridian" será "una iniciativa liderada por las mejores mentes de Estados Unidos para estudiar el futuro de la guerra".

"Aprovechamos una fuente única de ventaja estadounidense, una que nuestros adversarios no tienen: nuestros innovadores, nuestros altos dirigentes y nuestros tecnólogos", dijo Hegseth.

Musk copresidirá el Proyecto Meridian junto a Palmer Luckey, cofundador de la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries, y Newt Gingrich, ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, de 83 años.

En estudio la capacidad y desarrollo militar de EEUU

Musk respaldó a Trump y contribuyó a su regreso a la Casa Blanca a inicios de 2025 y luego fue figura clave para destapar la corrupción y el despilfarro de dinero en el gobierno y las agencias federales.

Los resutados dieron pie a una reducción drástica del gasto federal y un control mucho más efectivo en las finanzas en Washington.

El exitoso bimillonario retomó sus aportes a causas republicanas, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos y a grupos políticos conservadores.

Hegseth señaló que el objetivo del proyecto es "examinar de forma creativa el futuro e identificar los ámbitos que debemos dominar y las capacidades que debemos perfeccionar".

Los integrantes del proyecto incluirán a líderes del sector privado seleccionados personalmente y a expertos de diversos ámbitos de la innovación, el mundo universitario y las políticas públicas.

Hegseth ha ordenado que las conclusiones del Proyecto Meridian sean completadas y presentadas en un plazo de 120 días.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.