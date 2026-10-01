jueves 1  de  octubre 2026
EEUU

Cilia Flores insiste en pedir a juez federal detención domiciliaria antes de que comience su juicio en 2027

La esposa de Maduro procesada también por narcotráfico alegó que Venezuela paga los gastos de su traslado de la cárcel por salud; juez decide el 8 de octubre

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.&nbsp;

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK.-Cilia Flores, procesada en EEUU por conspiración de narcotráfico junto a su esposo Nicolás Maduro depuesto en Venezuela, insistió este 30 de septiembre en solicitar al juez federal de Nueva York que le autorice la detención domiciliaria con su traslado de la cárcel de Brooklyn a una vivienda en la ciudad, informaron medios.

En escrito presentado por el equipo de abogados de Flores al juez Alvin K. Hellerstein, Flores pide que su traslado se efectúe antes de que inicie el juicio previsto para junio de 2027 con el argumento de que su salud puede agravarse si permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

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Se informó además que los abogados respondieron en el escrito a la negativa de la Fiscalía de que se le permita continuar detenida en una vivienda particular cuya locación no fue precisada.

El juez Hellerstein fijo una audiencia para debatir el tema el jueves 8 de octubre

Cilia Flores y la Fiscalía

La posición fiscal oficializada la semana pasada es que Flores debe responder a cargos que podrían conllevar pena mínima de 40 años de prisión y podría fugarse. Y, además, representa un peligro para la comunidad, debido a la naturaleza de los cargos imputados.

La solicitud debe ser rechazada de inmediato, expusieron los fiscales al juez federal.

Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar de EEUU para ser llevados ante la justicia y responder por cargos federales, tras el fallo de un gran jurado el 23 de diciembre de 2025 que acusó a Maduro y a Flores, entre otros cuatro funcionarios del régimen, de graves delitos

Entre ellos conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para cometer dichos actos, en violación de varios artículos del Código de los Estados Unidos

A Maduro y a dos de los acusados se les imputó también conspiración para cometer narcoterrorismo en hechos ocurridos en los últimos 26 años hasta 2025.

Insistencia en la salud

En su escrito, los abogados alegaron que Flores ha presentado un deterioro de salud desde que fue arrestada en Venezuela por cargos que ha rechazado en las audiencias desde entonces

“Ella ha perdido peso significativo y dos molares. Toma múltiples medicamentos cardiacos al día y mantiene nitroglicerina a la mano”, reiteró el equipo de la defensa, tras haberlo alegado en la primera solicitud hecha en septiembre.

Afirman además que la esposa de Maduro no contaría con recursos económicos suficientes como para fugarse ni para amedrentar a posibles testigos.

Venezuela pagará los costos

“El Gobierno sostiene que el compromiso de la señora Flores de Maduro de apoyar a su esposo con su ‘presencia constante’ es poco realista bajo arresto domiciliario. El Gobierno una vez más no entiende el punto. Su esposo está detenido en este distrito y enfrenta los mismos cargos. Ella está comprometida a ver ambos casos hasta el final y escapar significaría abandonarlo”, argumentaron los abogados en el escrito citado por medios.

También señalaron que en caso de autorizar a Flores el traslado, Venezuela se compromete a pagar los costos de la residencia elegida, el monitoreo y la vigilancia en el lugar que pidieron al juez mantener en reserva “por seguridad y privacidad”, según se informó.

Indicaron que Flores solicita, como alternativa, una audiencia probatoria para que las condiciones propuestas sean verificadas.

FUENTE: Con información cnnenespañol; DLA

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