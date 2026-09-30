Estatua del héroe Netanyahu en África: Uganda; la antítesis, Cuba comunista

En el tema de las conspiraciones constantes contra el pueblo de Israel, el régimen tiránico de

Cuba tiene uno de los primeros lugares en el mundo. Siempre está buscando como hacerle daño

a Israel desde sus derrotas militares en la Guerra de Yom Kippur (1973) y en la Guerra de Desgaste (1967); ahora el régimen castrista busca cualquier tribuna internacional para desbocarse de odio racial y antisemítico.

La más reciente actitud antisemítica del régimen castrocomunista fue en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), 24 de septiembre 2026, donde expusieron su afinidad por los dictadores Hitler, Jomeiní y Jameneí, y se levantaron los funcionarios castristas ante el inicio del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El premier israelita Netanyahu fue muy aplaudido por las delegaciones diplomáticas presentes en la sesión de la ONU y es el único gobernante democrático de toda la región del Medio Oriente, conformado por 18 países y en el Estado de Israel florece la libertad y el respeto para todas las personas, entre ellas las mujeres, las religiones, la igualdad racial y étnica en todo el país.

Empero, el primer ministro Netanyahu en su brillante e importante discurso en la ONU señaló la repuesta adecuada para esos propagadores del antisemitismo en el mundo y dijo: “Señor presidente, antes de comenzar, solo un breve anuncio: Si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, por favor, que lo haga ahora. Muchas gracias”.

Entre aquellos que huyeron de la sala de la ONU, estaba el régimen comunista de Cuba, que muestra un ascenso linear de su odio a los judíos y ha apoyado la masacre del grupo terrorista de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 al pueblo de Israel en su propia tierra y estado.

El premier Netanyahu alegó que “en ningún momento quedó esto más claro que el 7 de octubre de 2023, el día más oscuro de la historia de Israel. En ese horrible día, miles de terroristas palestinos irrumpieron en Israel desde Gaza.

Los terroristas de Hamás cometieron la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Fueron de casa en casa, disparando a quemarropa a civiles israelíes. Lo hicieron con un regocijo diabólico.

Con alegría sádica, retransmitieron en directo mientras asesinaban. ¿Pueden imaginar tal monstruosidad? Estos monstruos de Hamás masacraron a supervivientes del Holocausto. Quemaron vivos a bebés delante de sus padres. Decapitaron a nuestros hombres. Violaron brutalmente a nuestras mujeres y luego las asesinaron. En total, masacraron a 1,200 israelíes ese día.

Quiero darles una idea de lo que esto significa para un país de 10 millones de habitantes.

Proporcionalmente, equivale a 40 mil estadounidenses inocentes masacrados en menos de 24 horas. Eso es 16 veces el 11-S. Dieciséis 11 de septiembre que tuvieron lugar no muy lejos de aquí.

¿Conocen a algún otro país del tamaño de Nueva Jersey capaz de librar una guerra en siete frentes? [Israel, de 20 000 km2, más pequeño que la antigua provincia de Oriente cubana] ¿Y durante tres años? Siete frentes: Hamás, Hezbolá, los hutíes, Irán, las milicias en Irak, las milicias

en Siria, los terroristas palestinos en Judea y Samaria, afirmó el primer ministro israelí.

La tiranía de Castro Díaz-Canel no solo apoyó esos grupos terroristas, sino que ni una sola condena de esos hechos ni de los miles de misiles lanzados por Irán a la población civil israelí, sin embargo, ofrecieron becas en Cuba para esos malignos y pelear junto a Hamas en Gaza.

La visión profunda de aquellas realidades brutales de los musulmanes radicales fue rebatida por el primer ministro Netanyahu y recordó en su discurso a el héroe Yonatan “Yoni” Netanyahu, su hermano, en sus propias palabras hace casi 60 años: “Vamos a ganar. No tenemos otra opción”.

Nueve años después [1969], unos terroristas palestinos secuestraron un avión de pasajeros con destino a Israel. Lo llevaron a Entebbe, en Uganda. Al igual que los nazis, los terroristas seleccionaron a los pasajeros judíos: hombres, mujeres, niños y bebés. Amenazaron con matarlos a todos si Israel no liberaba a los terroristas palestinos.

Y entonces, el 4 de julio de 1976, el bicentenario de los Estados Unidos, en una de las misiones de rescate más dramáticas de la historia moderna, Yoni condujo a sus valientes soldados al corazón de África. Milagrosamente, rescataron a 103 rehenes judíos y los trajeron a todos a casa, a todos y cada uno de ellos. Mi hermano, el comandante del grupo de asalto, fue el único soldado que perdió la vida en esta misión.

Quiero dar las gracias de nuevo a Uganda por haber erigido recientemente una estatua de Yoni en el lugar donde cayó, declaró el primer ministro Netanyahu.

El pueblo ugandés rindió honor al comandante de las unidades élites de la Fuerza de Defensa de Israel (FDI), Yonatan “Yoni” Netanyahu, por sus acciones heroicas y martirio en el rescate de los rehenes en el aeropuerto internacional de Entebbe, Uganda.

En marzo del 2026, el jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, Muhoozi Kainerugaba, en su simpatía, agradecimiento y solidaridad con el pueblo de Israel, promulgó una advertencia a los líderes tiránicos del régimen iraní que estaba dispuesto a pelear junto a los israelitas y tomar Teherán y manifestó que “Nosotros tenemos 100 mil soldados para proteger a la tierra santa”.

El comandante Yoni Netanyahu derrotó en los campos de batalla, durante la Guerra de Desgaste y la Guerra de Yom Kippur, al narcotirano Fidel Castro y su ejército de mercenarios injerencistas junto a los invasores coloniales en el conflicto árabe-israelí y aseguró la victoria definitiva para la vivencia permanente de su pueblo en su suelo patrio, el Estado de Israel.