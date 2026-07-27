Abelardo de la Espriella solicita trasladar investidura a Cali

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció el 23 de junio que el país se sumará al Escudo de las Américas.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella , solicitó formalmente trasladar el acto de su investidura presidencial del próximo 7 de agosto a la ciudad de Cali . La petición busca modificar la sede tradicional en el Capitolio Nacional de Bogotá para llevar a cabo la ceremonia oficial en la capital del Valle del Cauca.

Según información publicada por la Revista Semana, el cambio de locación dependerá exclusivamente del Congreso de la República, el cual deberá tramitar y aprobar una proposición en ambas cámaras para autorizar la sesión plena fuera de la sede legislativa de la capital. La iniciativa, que contempla realizar la ceremonia en el suroccidente del país, surge tras descartarse una propuesta inicial en Popayán debido a las afectaciones logísticas provocadas por las emisiones de ceniza del volcán Puracé.

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Implicaciones del traslado y trámite legislativo

La realización de la investidura fuera de Bogotá requiere el cumplimiento estricto de requisitos institucionales para garantizar la validez legal del juramento:

Aprobación en ambas cámaras: El Senado y la Cámara de Representantes deben votar a favor de la proposición para sesionar de forma extraordinaria fuera del Capitolio Nacional.

Garantías logísticas y de seguridad: El traslado de la sesión busca asegurar el desplazamiento y la organización del evento en una ciudad con mayor capacidad aeroportuaria e infraestructura ante la contingencia volcánica.

Símbolo de descentralización: El equipo del gobierno saliente y el entrante avanzan en los diálogos institucionales para formalizar un acto que refuerce la presencia del Estado en las regiones.

Próximos pasos hacia el 7 de agosto

De ser aprobada la proposición por el Poder Legislativo, Cali se convertirá en la sede oficial para la toma de posesión presidencial, donde además de la ceremonia de investidura, la nueva administración prevé realizar su primer Consejo de Seguridad con las autoridades locales y nacionales.

Para conocer más detalles sobre el debate institucional en torno al traslado de la investidura del presidente electo, puedes consultar este reporte sobre la posesión presidencial fuera de Bogotá.

Este video de YouTube es relevante porque analiza los aspectos jurídicos y el trámite legislativo que debe adelantar el Congreso de la República para autorizar la sesión plena en una ciudad distinta a la capital del país

FUENTE: Con información de Revista Semana