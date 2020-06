Oficiales de la FANB rechazan presencia de hijo de Maduro en reunión militar

En el encuentro estaban varios altos cargos de la FANB, entre ellos, el mayor general Juan Duboulay Perozo, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Nro. 4; el general de División José A. Murga, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N°45 Carabobo; así como autoridades locales como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; José Ávila, secretario de Seguridad Ciudadana; además de directivos de Petróleos de Venezuela y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro.jpg Nicolás Maduro, junto a su hijo, Nicolás Maduro Junior, durante un desfile militar en Caracas. AP/ARIANA CUBILLOS

“¿Qué méritos tiene Nicolasito para dirigir una reunión militar? ¿Cuáles son los conocimientos qué tiene? Simplemente lo dejan hacer eso porque este joven va con un discurso político desgastado y desorientado. El detalle está en que él es uno de los que nombra los cargos de interés económico, por ello es la adulación que le hacen y permiten. Confieso que me da dolor como militar ver esa fotografía; lamentablemente hemos llegado a tocar fondo”, manifestó un teniente coronel que pidió no mencionar su nombre, reseñó El Nacional.

“Una profunda molestia, por no decir otra palabra, es lo que me causa ver a esos compañeros oficiales reunidos con ese muchacho, que está lejos de significar algún buen ejemplo para los soldados de la Fuerza Armada. No quiero descalificarlo porque no sepa hablar, no. Él no tuvo esa necesaria formación de familia, no estudió y después le fabricaron un título. Los dueños de una empresa por departamentos distribuida en todo el país, le llevaba damas de compañía para hacerle fiestas y luego conseguir contratos entre otros empresarios”, expresó un oficial.

“Cuando vi esa foto te confieso que lo que me provocó fue pedir la baja”, agregó un comandante de la Aviación Militar en Carabobo.