Onda tropical asociada a Dolly golpea a Puerto Rico con lluvias y tronadas

PUERTO RICO.– Los remanentes de la tormenta tropical Dolly, ahora convertidos en una onda tropical fuerte, provocan este domingo aguaceros y tronadas en Puerto Rico, con actividad significativa en sectores del sur de la isla y las aguas del Caribe, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan.

El sistema está generando un patrón de tiempo inestable, lluvioso y ventoso que se extenderá durante este domingo y el lunes. Los meteorólogos advierten sobre posibles inundaciones, rayos y ráfagas de viento, mientras se esperan acumulaciones generales de entre una y tres pulgadas de lluvia, con cantidades mayores de forma localizada.

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Las condiciones también están afectando las aguas que rodean la isla.

[AUG 30th 1:33 PM AST]

Se ha emitido un Aviso Especial Marítimo para las aguas costeras y mar afuera del sur de Puerto Rico hasta la 2:30 PM AST.

A Special Marine Warning has been issued for coastal and offshore waters of sur Puerto Rico until 2:30 PM AST.#prwx pic.twitter.com/6PKqzLSR54 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

Alerta

El NWS emitió este domingo un Aviso Especial Marítimo para las aguas costeras y mar afuera del sur de Puerto Rico, debido a la presencia de tronadas capaces de generar vientos peligrosos. Además, permanecen vigentes advertencias por condiciones marítimas adversas y riesgo de corrientes marinas.

Las lluvias llegan en medio de una situación crítica para los recursos hídricos de Puerto Rico. El embalse Carraízo se encuentra a solo siete centímetros de alcanzar el nivel de control, mientras La Plata perdió 11 centímetros en las últimas 24 horas. Aunque las precipitaciones asociadas a Dolly podrían ofrecer cierto alivio, las autoridades han advertido que no serían suficientes para revertir la sequía que afecta a la isla.

El NWS mantiene bajo vigilancia la evolución de las condiciones meteorológicas y recomienda precaución, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y para quienes desarrollen actividades marítimas o costeras. La onda tropical continuará dejando humedad y aguaceros durante las próximas horas, con posibles lluvias adicionales durante el lunes.

August 30, 2026



Situación actual: Aguaceros y tronadas afectando la mayor parte de los sectores del sur de Puerto Rico y las aguas del Caribe.



Current situation: Showers and thunderstorms affecting most of the southern sections of PR and the Caribbean waters. #prwx #usviwx pic.twitter.com/0hnkHNZKJG — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

FUENTE: Con información de National Weather Service/Primera Hora