domingo 30  de  agosto 2026
CLIMA

Onda tropical asociada a Dolly golpea a Puerto Rico con lluvias y tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS), mantiene vigilancia por inundaciones y condiciones marítimas peligrosas ante el avance de una onda tropical por las costas de Puerto Rico

Aviso Especial Marítimo incluye Aguas Costeras del Sur de Puerto Rico

Aviso Especial Marítimo incluye Aguas Costeras del Sur de Puerto Rico

Cortesía National Weather Service in San Juan @NWSSanJuan
Por María Graterol

PUERTO RICO.– Los remanentes de la tormenta tropical Dolly, ahora convertidos en una onda tropical fuerte, provocan este domingo aguaceros y tronadas en Puerto Rico, con actividad significativa en sectores del sur de la isla y las aguas del Caribe, informó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan.

El sistema está generando un patrón de tiempo inestable, lluvioso y ventoso que se extenderá durante este domingo y el lunes. Los meteorólogos advierten sobre posibles inundaciones, rayos y ráfagas de viento, mientras se esperan acumulaciones generales de entre una y tres pulgadas de lluvia, con cantidades mayores de forma localizada.

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Las condiciones también están afectando las aguas que rodean la isla.

Alerta

El NWS emitió este domingo un Aviso Especial Marítimo para las aguas costeras y mar afuera del sur de Puerto Rico, debido a la presencia de tronadas capaces de generar vientos peligrosos. Además, permanecen vigentes advertencias por condiciones marítimas adversas y riesgo de corrientes marinas.

Las lluvias llegan en medio de una situación crítica para los recursos hídricos de Puerto Rico. El embalse Carraízo se encuentra a solo siete centímetros de alcanzar el nivel de control, mientras La Plata perdió 11 centímetros en las últimas 24 horas. Aunque las precipitaciones asociadas a Dolly podrían ofrecer cierto alivio, las autoridades han advertido que no serían suficientes para revertir la sequía que afecta a la isla.

El NWS mantiene bajo vigilancia la evolución de las condiciones meteorológicas y recomienda precaución, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones y para quienes desarrollen actividades marítimas o costeras. La onda tropical continuará dejando humedad y aguaceros durante las próximas horas, con posibles lluvias adicionales durante el lunes.

FUENTE: Con información de National Weather Service/Primera Hora

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