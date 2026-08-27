jueves 27  de  agosto 2026
MÚSICA

Canción inédita de Dolly Parton guardada en una cápsula del tiempo hasta 2046

El tema fue grabado en 2015 y permanecerá bajo llave hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que Parton habría cumplido 100 años

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.&nbsp;

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country. 

AFP/ Bridget Bennet

LOS ÁNGELES.- La leyenda de la música country, Dolly Parton, fallecida el pasado martes a los 80 años, dejó guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo que está previsto abrir en el centenario del nacimiento de la artista, el 19 de enero de 2046.

La canción, titulada My Place in History, se guardó en dos formatos, casete y CD, en una cápsula del tiempo instalada en el parque temático Dollywood's DreamMore Resort and Spa, ubicado en el estado de Tennessee.

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El tema fue grabado en 2015, año en el que se inauguró el parque, y permanecerá bajo llave hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que Parton habría cumplido 100 años.

La cápsula del tiempo, conocida como Dream Box, es una caja de madera de castaño en homenaje a su tío, Bill Owens, quien trabajó por la preservación del castaño americano.

Parton admitió la existencia de esta canción inédita en el programa de televisión estadounidense The Kelly Clarkson Show en 2022 y bromeó con que, posiblemente, no estaría presente para el lanzamiento del tema.

La artista insistió en que, pese al paso del tiempo, se trata de una canción que merece ser rescatada.

Fallecimiento

La leyenda de la música country falleció el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino, Bryan Seaver, quien también era su jefe de seguridad, anunció su muerte a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante de dar el anuncio de esa manera.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios, según informó la web TMZ. Ese mismo día, había reconocido a la revista People que atravesaba problemas de salud, aunque aseguró que todavía tenía muchas cosas por hacer.

FUENTE: EFE

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