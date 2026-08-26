Fenómeno El Niño causa sequía en países de la región: Puerto Rico, El Salvador y Panamá afectados

SAN SALVADOR.- El fenómeno climático de El Niño está afectando a países de la región que sufren la ola de calor que se refleja cual espejo de las aguas del mar, específicamente del océano Pacífico, desde donde genera cambios globales en los vientos y lluvias.

En Puerto Rico, El Salvador y Panamá las autoridades se han visto en la obligación de declarar la alerta máxima.

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Los gobiernos prevén que el fenómeno se perfile ahora como el más intenso jamás registrado, han advertido de la posible pérdida de cultivos a raíz del mismo y de que el año 2027 podría convertirse en el más caluroso de la historia.

En alerta roja en El Salvador

La Protección Civil de El Salvador indicó en un comunicado que “se ha declarado la alerta roja por sequía en todo el territorio nacional”, por lo que se ordenó la supervisión de las fuentes hídricas y los cultivos para “identificar a las comunidades que se encuentran en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica”, entre otras cuestiones.

“Ante el déficit hídrico, periodos secos y altas temperaturas, emitimos alerta roja en el ámbito nacional debido a las condiciones climáticas. Activamos acciones preventivas, monitoreo y coordinación interinstitucional”, recalcó.

El Salvador cuenta con unos seis millones de habitantes y hace frente a una sequía generalizada y a cifras récord de temperatura, especialmente este mes de agosto, en el que se ha registrado la pérdida de cultivos ante la falta de precipitaciones.

Panamá en emergencia

El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia por los efectos que ya está causando el fenómeno de El Niño. La decisión se tomó este martes 25 de agosto en Consejo de Gabinete.

La ministra de gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que la declaratoria de emergencia nace de la necesidad de estar preparados para lo que pueda registrarse con El Niño en los próximos meses.

Montalvo afirmó que la declaración de estado de emergencia tiene la finalidad de estar listos para cuando se requiera intervenir contar con los recursos.

Sobre los efectos que ya está sintiendo el país por El Niño, la directora del Instituto de Meteorología e hidrología de Panamá Luz Graciela de Calzadilla, recordó que la entidad declaró la llegada al país del fenómeno el pasado 12 de mayo.

El gobierno panameño emitió una alerta similar para “hacer frente a las sequías intensas”, además de las fuertes precipitaciones derivadas de El Niño. Esto ha obligado a reducir el tráfico de embarcaciones por el canal de Panamá.

Desde la Presidencia panameña indicaron que se espera “reducir los procesos burocráticos para hacer frente a los efectos” del citado fenómeno meteorológico. Con las medidas adoptadas, las autoridades buscan prepararse en mejor medida para hacer frente a las consecuencias que pueda acarrear.

Puerto Rico declara desastre por sequía

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó una declaración de desastre por sequía para Puerto Rico, según anunció este miércoles la gobernadora de la isla, Jenniffer González.

La acción federal representa un paso importante para que los agricultores y productores agrícolas afectados por las condiciones severas y prolongadas de sequía puedan acceder a más programas de asistencia del USDA y de la Farm Service Agency (FSA).

“Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores. Por eso, acudimos directamente al Departamento de Agricultura para solicitar una acción federal rápida que permitiera activar las herramientas disponibles para nuestros productores", expresó la gobernadora.

González había solicitado al USDA y a la FSA realizar una revisión de los datos del Monitor de Sequía de EEUU para identificar todos los municipios que cumplieran con los criterios federales de intensidad y duración de sequía y proceder con la designación acelerada correspondiente.

En su comunicación, solicitó además que los municipios que ya hubieran alcanzado los umbrales federales fueran designados sin esperar a que culminaran los cálculos de pérdidas agrícolas, debido a que los daños continuaban evolucionando.

Esa designación acelerada se produce cuando, durante la temporada de cultivo, una porción de una jurisdicción alcanza niveles de sequía severa durante ocho semanas consecutivas, o de sequía extrema o excepcional en cualquier momento.

Según el más reciente informe del Monitor, revelado la semana pasada, un 62 % del territorio de Puerto Rico sufre sequía severa y, de esas zonas, un 33 % alcanzan los niveles de sequía extrema.

Como resultado de la declaración federal, fueron designados veintiséis municipios de Puerto Rico, ubicados mayoritariamente en el sur y el oeste de la isla.

La declaración federal permitirá que los productores agrícolas elegibles tengan acceso a programas de préstamos de emergencia, que pueden ayudar a cubrir gastos de reemplazo de propiedad esencial y costos de producción, entre otros.

“Esta declaración representa una herramienta adicional para nuestros agricultores en un momento en que enfrentan condiciones difíciles”, afirmó la mandataria.

La aprobación de la declaración federal se suma a las medidas adoptadas por el gobierno de Puerto Rico ante la sequía. El pasado 31 de julio, González declaró un estado de emergencia en el ámbito de toda la isla y autorizó medidas extraordinarias para movilizar recursos.

Además, las autoridades impusieron este mes de agosto un racionamiento de agua de 48 horas para siete municipios, entre ellos San Juan, por los bajos niveles del embalse Carraízo.

La reserva hídrica en mención es la que se encuentra en situación más crítica pero también hay otras en fase de ajustes operacionales o de observación, debido a la escasez de precipitaciones.

Hace unas semana, el USDA también declaró zona de desastre natural, debido a la prolongada sequía, a las Islas Vírgenes de EE.UU., situadas cerca de Puerto Rico en el Caribe.

Impacto de El Niño en la sequía

Falta de lluvias: el fenómeno genera vientos cortantes que debilitan las ondas tropicales y reducen la formación de sistemas lluviosos.

Déficit acumulado: San Juan registró un julio muy seco y la isla arrastra un déficit acumulado importante de lluvia en los últimos meses.

Crisis en embalses: los niveles de agua en embalses clave como Carraízo han bajado de manera crítica, obligando a implementar planes de racionamiento.

FUENTE: Con información de Europa Press/EFE/La Prensa