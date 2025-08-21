ONG exige al régimen de Maduro medida humanitaria y libertad para la activista Rocío San Miguel

La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero en Venezuela

CARACAS. - Provea, ONG defensora de los derechos humanos desde hace tres décadas, exigió al régimen de Nicolás Maduro conceder una medida humanitaria y la liberación inmediata de la abogada y activista Rocío San Miguel , quien suma 559 días detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

"Exigimos una medida humanitaria y su libertad para que Rocío pueda recuperar su vida. Además del respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso. Solicitamos al gobierno (régimen) venezolano actuar de inmediato”, afirmaron.

Recordaron que Rocío San Miguel es profesora, madre y ciudadana española-venezolana: "Pedimos al Reino de España que intervenga para garantizar la integridad de su ciudadana".

"Rocío está encarcelada, sin respeto al debido proceso. Acusada por el Ministerio Público sin derecho a designar a sus abogados de confianza. Fue víctima de desaparición forzada, por más de 3 días, desde el 9 de febrero de 2024, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda", dijo Provea.

La organización refirió que Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadana, fue detenida en febrero de 2024 cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Ciudad Bolívar.

También denunció que San Miguel fue “oficialmente” detenida el 12 de febrero y presentada en el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin derecho a designar su defensa privada.

La abogada requiere ser operada por una fractura de hombro que tiene desde hace varios meses.

Acusación del régimen

El régimen chavista acusó a Rocío San Miguel de la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria.

Desde Provea señalaron que esta acusación no tiene sustento y fue motivada por la labor de la activista en la organización Control Ciudadano, "donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares".

Añadieron que la persecución también afectó a la familia de San Miguel: "Cinco de sus familiares fueron desaparecidos y detenidos".

FUENTE: Con información de Provea