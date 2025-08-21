jueves 21  de  agosto 2025
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

La Administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela, al aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la detención del dictadura de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello

AFP

CARACAS.- El ministro del Interior de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó una amenaza concreta. Habrá represalias contra quienes piden "invasiones y sanciones", después de que Estados Unidos haya desplegado hasta tres buques de guerra frente a las costas del país como parte de un plan para luchar contra el narcotráfico.

"Si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos a por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan", dijo Cabello durante la emisión de su último programa, 'Con el mazo dando', que se transmite por la televisión oficial del régimen de Venezuela.

Omar Estacio.
ANÁLISIS

La Universidad Bolivariana de la Corrupción, UBCO
Una mujer compra comestibles, los carteles anuncian los precios en dólares en el mercado Quinta Crespo en Caracas el 20 de diciembre de 2022.
AYUDA

Programa de Alimentos de la ONU disminuye a la mitad proyectos en Venezuela por falta de financiamiento

Cabello, no obstante, reiteró que "aquí no va a pasar nada" y limitó las voces que elucubran en este sentido a parte de una "guerra psicológica" que busca fracturar al régimen. "No van a poder", ha dicho el ministro del Interior.

"Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después los que se asustan son ello", ha reprochado el 'número dos' del chavismo, que no obstante ha lanzado una última advertencia a quienes verían con buenos ojos cualquier tipo de intervención militar estadounidense.

"Tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose", señaló.

En los últimos días, la Administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención del dictador Nicolás Maduro, y hora con el despliegue de buques en sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el régimen venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

