miércoles 20  de  agosto 2025
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El juez Frank Caprio, conocido en redes sociales y programas televisivos por su “compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personas” en las Cortes, falleció tras una larga lucha contra el cáncer

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El querido juez Frank Caprio, conocido por su compasión en las Cortes, falleció este miércoles 20 de agosto tras una extensa y valiente lucha contra el cáncer.

Su fallecimiento se anunció a través de sus redes sociales este miércoles 20 de agosto.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país
Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
NEGOCIACIONES

Altos mandos militares de EEUU y Europa dialogan sobre posible acuerdo de paz en Ucrania

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas”, comenzaba el comunicado en su Instagram.

La nota por su deceso destacó que su “compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personasimpactaron la vida de millones, el mensaje decía: “Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.

Caprio, ejemplo de amor, compasión y bondad

“Será recordado no sólo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró”, continuaba. “En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día”.

El homenaje incluyó una foto de Caprio con su toga de juez, así como varias instantáneas de él a lo largo de los años y con su familia.

Apenas horas antes de anunciarse su fallecimiento, el juez se dirigió a sus seguidores en un emotivo video desde su cama de hospital.

Caprio reveló que había sufrido un revés y que había regresado al hospital.

"Vuelvo a ustedes para pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más", dijo en el [conmovedor video] de Instagram. "Así que les pido de nuevo, si no es demasiado, que me recuerden en sus oraciones".

Afirmando creer en el poder de la oración, Caprio añadió: "El Todopoderoso nos cuida, así que recuérdenme, por favor".

FUENTE: Con información de New York Post.

Temas
Te puede interesar

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

Juez frena ley en Texas para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.
NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país