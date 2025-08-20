Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El querido juez Frank Caprio, conocido por su compasión en las Cortes, falleció este miércoles 20 de agosto tras una extensa y valiente lucha contra el cáncer.

Su fallecimiento se anunció a través de sus redes sociales este miércoles 20 de agosto.

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas”, comenzaba el comunicado en su Instagram.

La nota por su deceso destacó que su “compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personas” impactaron la vida de millones, el mensaje decía: “Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.

Caprio, ejemplo de amor, compasión y bondad

“Será recordado no sólo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró”, continuaba. “En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, tal como él lo hacía cada día”.

El homenaje incluyó una foto de Caprio con su toga de juez, así como varias instantáneas de él a lo largo de los años y con su familia.

Apenas horas antes de anunciarse su fallecimiento, el juez se dirigió a sus seguidores en un emotivo video desde su cama de hospital.

Caprio reveló que había sufrido un revés y que había regresado al hospital.

"Vuelvo a ustedes para pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más", dijo en el [conmovedor video] de Instagram. "Así que les pido de nuevo, si no es demasiado, que me recuerden en sus oraciones".

Afirmando creer en el poder de la oración, Caprio añadió: "El Todopoderoso nos cuida, así que recuérdenme, por favor".

FUENTE: Con información de New York Post.