Partido Comunista acusa al régimen de Maduro de "ofensiva autoritaria" contra la disidencia

Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechaaron los señalamientos de altos funcionarios del régimen contra organizaciones de derechos humanos e intelectuales

CARACAS.- El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que el régimen de Nicolás Maduro despliega una "ofensiva antidemocrática y autoritaria" contra los movimientos sociales, políticos, académicos, sindicales y sectores de izquierda que cuestionan sus políticas.

"El gobierno (régimen) pretende mantener una falsa narrativa de que es de izquierda y socialista , mientras persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos", señaló el dirigente Pedro Eusse en una declaración de prensa.

El PCV, que forma parte del chavismo disidente de Maduro, advirtió que bajo el argumento de la amenaza del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades del régimen "han intensificado ataques y campañas de estigmatización" contra fuerzas populares y movimientos sociales.

Con esto, indicó la organización, buscan justificar "la profundización de una política económica y laboral absolutamente al servicio del capital".

Los comunistas llamaron a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas de América Latina y del mundo"a mantenerse vigilantes y a pronunciarse frente a esta nueva arremetida contra los derechos humanos, el sindicalismo y la disidencia política en Venezuela".

Detenciones recientes

Por otra parte, el dirigente Pedro Eusse denunció la detención arbitraria de Nelson Torrealba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en el estado Aragua, y del sindicalista Roberto Campero. Dijo que permanecen incomunicados, sin acceso a garantías procesales básicas.

Sostuvo que "estos hechos se suman a una práctica sistemática de persecución contra dirigentes del magisterio y del movimiento obrero venezolano".

Eusse también rechazó los señalamientos de altos funcionarios del régimen contra organizaciones de derechos humanos e intelectuales. Para el PCV, esta práctica deja ver "matrices de criminalización que buscan justificar eventuales acciones represivas contra organizaciones y personalidades de izquierda que no se pliegan a la política oficial"-

FUENTE: Con información del PCV/Efecto Cocuyo