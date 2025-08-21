Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)

MIAMI. - Un niño de siete años fue atacado por dos perros de raza pitbull, el miércoles, en una residencia de Margate, Florida, lo que ocasionó su traslado aéreo de emergencia a un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

El ataque se produjo alrededor del mediodía en una vivienda del Lakewood Circle South, donde la familia del menor cuidaba temporalmente a los animales, propiedad de un familiar.

JUSTICIA Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

INYECCIÓN LETAL Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El menor sufrió múltiples mordeduras en brazos y piernas, por lo que fue necesario su traslado en helicóptero por parte de la Oficina del Sheriff de Broward hasta el Broward Health Medical Center para recibir atención especializada.

Fuentes oficiales informaron que, si bien las lesiones son severas, la vida del niño no corre peligro y su condición actual es estable.

Investigación y custodia

Tras el suceso, el personal de Control de Animales del condado de Broward se hizo cargo de los dos pitbulls.

La policía de Margate, junto con los bomberos, inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el ataque.

Durante las primeras pesquisas en la escena, los oficiales documentaron daños en una ventana del porche de la residencia. Hasta el momento, no se han presentado cargos en relación con el incidente.

Factores

Un punto clave de la investigación es que los perros no pertenecían a los residentes de la casa donde ocurrió el ataque.

Según las pesquisas, la familia cuidaba a los animales para un pariente, lo que significa que los perros se encontraban en un entorno desconocido.

Este evento se suma a otros ataques de perros reportados en el sur de Florida durante 2025, lo que subraya los riesgos de cuidar perros grandes en entornos no familiares.