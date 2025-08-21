jueves 21  de  agosto 2025
FBI ofrece recompensa por información de dos fugitivos tras homicidio en Miramar

La agencia federal busca a Jameel Blemur y Zacahary Sloan Thelusma por el asesinato de Ernst Valcourt; la víctima murió en un tiroteo un día después de su cumpleaños

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.

FBI
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa por información que conduzca al arresto de dos sospechosos, considerados "armados y peligrosos", por el homicidio de Ernst Valcourt, un joven de 20 años asesinado el pasado 19 de marzo en Miramar, Florida, durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento.

La investigación, que realizan en conjunto el FBI y el Departamento de Policía de Miramar, busca esclarecer el crimen que acabó con la vida de Valcourt, quien apenas un día antes había celebrado su cumpleaños.

Las autoridades emitieron órdenes de arresto estatales contra ambos individuos, quienes permanecen prófugos. Según el FBI, el monto de la recompensa es de hasta 20.000 dólares.

Identidad de los fugitivos

Las autoridades federales identificaron a los sospechosos como Jameel Blemur, de 23 años, alias ‘J Black’, y Zacahary Sloan Thelusma, de 22, conocido como ‘Zak’.

Sobre ambos pesan cargos de homicidio en primer grado con arma de fuego, emitidos por el Tribunal de Circuito del Decimoséptimo Circuito Judicial del Condado de Broward.

Según la ficha del FBI, Blemur mide 1.80 metros de altura, pesa aproximadamente 63 kilogramos y tiene cabello negro y ojos marrones. Thelusma, por su parte, mide 1.78 metros, pesa 54 kilogramos y nació en Florida.

La agencia advirtió a la ciudadanía que ambos deben ser considerados extremadamente peligrosos y no deben ser confrontados directamente.

Cumpleaños truncado

El ataque ocurrió cerca de las 11:45 a.m. del 19 de marzo en la zona de Southwest 66th Way. Valcourt se encontraba en el lugar para recoger al amigo de otra persona y continuar con la celebración de su cumpleaños.

"Se suponía que irían directamente a un Airbnb, pero el amigo del conductor llamó y dijo 'Hey, yo también quiero ir', y se dirigieron directamente a esa casa", explicó Berlinda Ductan, hermana de la víctima.

En la escena del crimen, un Bentley blanco quedó con múltiples impactos de bala en la entrada de una residencia, rodeado de docenas de marcadores de evidencia. Dentro de la casa se encontraban seis personas, incluido un niño pequeño.

Valcourt fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde falleció horas después. Cámaras de seguridad de los vecinos registraron el sonido de la ráfaga de disparos.

Clamor familiar por justicia

La familia de Valcourt, devastada por la pérdida, exigió que los responsables enfrenten la ley. Su hermana hizo un emotivo llamado a la comunidad para que colabore con las autoridades.

"Si alguien sabe algo, aunque sea una pequeña información que nos pueda dar algo de justicia, por favor llamen al FBI, llamen a la línea de información porque necesitamos que los atrapen", suplicó.

El FBI instó a cualquier persona con datos sobre el paradero de Jameel Blemur o Zacahary Sloan Thelusma a comunicarse de forma anónima a través de la línea 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o enviar información a través del portal en línea tips.fbi.gov.

