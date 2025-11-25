martes 25  de  noviembre 2025
DDHH

ONG venezolana denuncia que régimen usa método nazi para "castigar"a familiares de disidentes

Se registran 23 casos de persecusión a familiares de adversarios de Maduro, dijo la ONG Observatorio de Prisiones. En el grupo está el yerno de Edmundo González

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en un informe que el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado la persecución contra los familiares de disidentes políticos. La ONG señaló que en el país se aplica el "Sippenhaft" la práctica de la Alemania nazi basada en el castigo colectivo.

La organización documentó 23 casos de este mecanismo en el último año. “La persecución de familiares inocentes es una de las tácticas más degradantes empleadas por los regímenes represivos. Habrá justicia”, dijo la ONG. También recordó que, con esto, se viola el derecho internacional.

Los afectados con este mecanismo de persecución del chavismo son los padres, hijos, hermanos y otros familiares —incluso menores de edad— de opositores, activistas opositores, militares, periodistas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la denuncia se busca forzar entregas, castigar fugas o sembrar terror en el entorno familiar.

Hostigamiento del régimen

Según la ONG, la práctica del "Sippenhaft" en Venezuela comenzó durante el hostigamiento del régimen en 2014. El mecanismo fue citado por primera vez por la Misión Internacional Independiente de la ONU en 2021 y el patrón se reforzó tras el fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Dentro de los casos registrados está el de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien fue objeto de una detención arbitraria en enero de este año. El régimen ha negado información a la familia sobre Tudares.

En 2024, la activista Rocío San Miguel fue detenida junto a su hija, luego detuvieron a su exesposo y hermanos. En ese mismo año, la periodista Ana Carolina Guaita fue arrestada al no encontrar a sus padres, activistas opositores. También fueron detenidos los familiares de los dirigentes Biagio Pilieri, Juan Pablo Guanipa y Pedro Hernández.

La dirigente Yenny Barrios, paciente oncológica, fue detenida en septiembre del año pasado y excarcelada en diciembre. Tras esto, fue arrestado su hijo mientras compraba una medicina, el pasado 5 de noviembre, Barrios falleció.

FUENTE: Con información de OVP/Monitoreamos

Temas
