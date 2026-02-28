sábado 28  de  febrero 2026
REPRESIÓN

ONG venezolana registra excarcelación de ocho presos políticos militares

El Teniente Jesús Molina Sifontes y la Capitana Rocío Fernández forman parte de los militares que salieron de prisión en varias zonas, según la ONG Foro Penal

La detención del Teniente Jesús Molina Sifontes, de 27 años, ocurrió luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición denunció fraude del chavismo

Foro Penal
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El Foro Penal informó sobre la excarcelación de ocho presos políticos militares del régimen chavista. La información fue difundida por el abogado Alfredo Romero, director de la ONG.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, señaló: "Se están produciendo en varios estados del país excarcelaciones de militares. Aún no está claro si estas excarcelaciones están vinculadas a la Ley de Amnistía o son revisiones de las medidas privativas de libertad (medidas cautelares)".

La noche de este viernes 27 de febrero, el Foro Penal reportó la excarcelación del Teniente de Corbeta Jesús Molina Sifontes, "arbitrariamente detenido desde el 1 de agosto de 2024".

Dentro de los excarcelados también está la Capitana del Ejército, Rocío Fernández, quien pertenece al pueblo indígena wayuu, y fue detenida el 16 de agosto de 2024.

Estos militares salieron de prisión ocho días después de que la Asamblea Nacional aprobó una amnistía que, aunque contempla un período de 27 años, señala que se concederá a personas vinculadas con "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Persecución tras presidenciales

El Foro Penal registró que la detención del Teniente Molina Sifontes, de 27 años, ocurrió luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición democrática denunció fraude por parte del depuesto dictador Nicolás Maduro. El militar fue aprehendido "luego de que publicara en su estado de WhatsApp una imagen de la bandera de Venezuela con siete estrellas hecho que fue denunciado por su superior ante la División de Inteligencia Militar (DGCIM)".

Al principio, Molina Sifontes permaneció incomunicado por cinco días en la sede de la DGCIM en Cumaná, en el oriente del país.

"Posteriormente, un tribunal militar ordenó su privación de libertad y traslado al Centro de Procesados Militares de Oriente (La Pica, Maturín). Aunque en juicio se demostró que no existían elementos constitutivos de delito, fue condenado a 8 años de prisión por desobediencia simple e instigación a la rebelión, en un proceso marcado por graves irregularidades y falta de independencia judicial. Además, denunció una situación de indefensión, al negarse su defensora pública a apelar la sentencia", relató la ONG.

FUENTE: Con información del Foro Penal /EFE

