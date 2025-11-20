jueves 20  de  noviembre 2025
ONG venezolana exige liberar a adolescente "secuestrada" por inteligencia del régimen

La mamá de la adolescente de 16 años, que fue detenida, responsabilizó a Diosdado Cabello de la persecución a la familia. ONG exige garantizar derechos

Àmbar Castillo, denunció el secuestro de su hija Samanta Hernández Castillo por el régimen chavista. Dijo que a la adolescente de 16 años se la llevaron sin ninguna orden de detención

Àmbar Castillo, denunció el "secuestro" de su hija Samanta Hernández Castillo por el régimen chavista. Dijo que a la adolescente de 16 años se la llevaron sin ninguna orden de detención

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG defensora de los derechos humanos, exigió al régimen de Nicolás Maduro liberar a una adolescente detenida de forma arbitraria por organismos de inteligencia y quien es hija de un preso político.

"Exhortamos a las autoridades a garantizar de inmediato la liberación de Samantha Sofía Hernández Castillo, asegurando su bienestar físico y emocional, y permitiendo su pronto reencuentro con su familia. Asimismo, instamos a que se informe públicamente su situación jurídica, su lugar de detención y las condiciones en las que se encuentra, garantizando el acceso a la defensa y el acompañamiento legal adecuado", señaló la ONG en su cuenta en la red X este miércoles 19 de noviembre.

La organización mostró su alarma ante la reciente detención de Hernández Castillo, luego del allanamiento a la residencia de sus abuelos en Caracas. "Samantha es hija de un detenido en enero de 2025, y hermana de un perseguido que vive en el exilio", indicó.

Por su parte, Ámbar Castillo, denunció el "secuestro" de su hija Samanta Sofia Hernández Castillo. "Hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene. A mi hija se la llevaron sin ninguna orden de detención, sin orden de allanamiento, arbitrariamente", señaló.

Desde la organización Vente Venezuela alertaron a la comunidad internacional de esta situación "que no sólo afecta de manera psicológica, física y emocional a una joven menor de edad, sino que, además, revictimiza a una familia venezolana que ha sido perseguida por un sistema criminal. Lo que ocurre en Venezuela, es un ataque permanente ejecutado por una narcotiranía que ataca a toda la sociedad en general".

Patrón de detenciones

Por otra parte, Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la detención de una menor de edad en el contexto actual de Venezuela resulta alarmante y "se suma a un patrón cada vez más extendido de detenciones de familiares de personas perseguidas políticamente, aparentemente con el propósito de ejercer presión, intimidación y desgaste emocional sobre núcleos familiares ya vulnerados por anteriores acciones del Estado (régimen)".

La ONG también puntualizó que estas prácticas, contra familiares que no guardan relación directa con los hechos que se pretende perseguir, "constituyen una grave vulneración de derechos fundamentales y contravienen los estándares internacionales de protección a la niñez".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón /Vente Venezuela


