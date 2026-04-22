ONU: Conozca a los cuatro candidatos que compiten para el puesto de secretario general

Michelle Bachelet, de Chile; Rafael Grossi, de Argentina; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y Macky Sall, de Senegal son los candidatos para la Secretaría General de la ONU

NUEVA YORK .-La Organización de Naciones Unidas (ONU ) inició el proceso de elección del próximo Secretario General , al finalizar este 2026 la gestión de Antonio Guterres , y los cuatro candidatos que compiten fueron interrogados sobre sus planes frente a la mayor organización internacional, al culminar las audiencias este miércoles.

Los candidatos son la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y el expresidente de Senegal, Macky Sall,

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Los cuatro aspirantes fueron entrevistados, en ese orden, por representantes de los Estados Miembros de la ONU y miembros de la sociedad civil en “diálogos interactivos”, televisados en la sala del Consejo de Administración Fiduciaria, informó el ente internacional.

La ONU escoge su principal cargo en medio de duros cuestionamientos por una supuesta crisis de legitimidad e ineficacia para prevenir conflictos bélicos como el Ucrania y Medio Oriente, mientras atraviesa una crisis de financiación.

Proceso de elección en la ONU

El proceso para la elección de un nuevo secretario general de la ONU se inició este 21 de abril, y a finales de julio, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, debatirá a puerta cerrada las postulaciones para tomar su decisión entre agosto y octubre, según el cronograma establecido.

A finales de este 2026, la Asamblea General de la ONU debe formalizar el nombramiento del nuevo secretario general que comenzaría su gestión el 1 de enero de 2027, al culminar Guterrez el 31 de diciembre su gestión de 10 años por relección.

Según la ONU, los principales aspectos que se plantean en el proceso de escogencia para el cargo son: el país de procedencia del nuevo jefe del organismo; si se elegirá una mujer para dirigir por primera vez la organización. Cómo superarán los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad sus diferencias políticas en medio de la fragmentación global.

Pero consensos están más o menos claros, según se informó.

Bachelet, de la izquierda tradicional de Chile y quien fue la primera en ser interpelada, se perfila como de las favoritas entre los Estados miembros debido a su experiencia como Alta Comisionada de Derechos Humanos, pero enfrenta dos desafíos, según los reportes.

Consensos sobre candidatos

Uno, el de su país Chile tras el retiro de apoyo del presidente conservador José Antonio Kast, y dos, el de la posición de EEUU en aspectos puntuales como el aborto.

Se informó que el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, no se ha pronunciado oficialmente sobre la postulación de Bachelet, pero la semana pasada le comentó al republicano Pete Ricketts que compartía “preocupaciones” sobre la “idoneidad” de la expresidenta chilena, en una audiencia del Senado.

Esto ocurrió luego de que un grupo de 28 legisladores republicanos dirigió al secretario de Estado Marco Rubio una carta a finales de marzo, en la que pidieron vetar a Bachelet, por ser "una fanática proabortista”, señalaron agencias.

EEUU no ha fijado oficialmente ninguna posición.

FUENTE: Con información de ONU red X, France24