lunes 6  de  abril 2026
CONFLICTO BÉLICO

Consejo de Seguridad de la ONU exige a Irán cese de ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU votará mañana resolución para instar a garantizar la seguridad en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán. (AFP)

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK. El Consejo de Seguridad de la ONU votará el martes 7 de abril, una resolución mediante la cual se le exigirá a Irán que cese el ataque a barcos que transitan por el estrecho de Ormuz.

Como se sabe, Irán mantiene un control en el estrecho de Ormuz como represalia a las acciones de Estados Unidos e Israel que empezaron el 28 de febrero con la Operación Furia Épica.

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Después de varias dilataciones, el texto será sometido a votación este martes a las 11H00 locales (15H00 GMT), nueve horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, que advirtió con destruir Irán "por completo" el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

Respaldada por los países del Golfo, Bahréin, miembro electo del Consejo, lanzó una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Modificación de la resolución

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino.

La última versión del proyecto de resolución, condena los ataques iraníes contra los buques y "alienta firmemente a los Estados" implicados a "coordinar los esfuerzos, de naturaleza defensiva y proporcionadas a las circunstancias, para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, incluso escoltando a los buques mercantes y comerciales".

El texto también "exige" que Irán "cese inmediatamente todo ataque contra los buques" que transitan por esta vía marítima y "todo intento" de impedir la libre navegación.

Asimismo, señala que el Consejo podría "considerar otras medidas" contra quienes socaven la misma.

FUENTE: Con información de AFP

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