Delcy Rodríguez pide al FMI acceso a fondos de Venezuela, tras descartar programas de endeudamiento

CARACAS .- La gobernante encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, afirmó que conversó con la directora del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva y le pidió acceso al fondo de 5,000 millones de dólares que tiene el país bajo medidas en Derechos Especiales de Giro (DEG) para emplearlos en “ proyectos muy claros”.

"Son 5,000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua", dijo Rodríguez este martes durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón, en el noroccidente del país.

ECONOMÍA FMI dice que actuará con "celeridad" para dar acceso a Venezuela a programa de créditos, pero con acuerdos

Aseguró que tiene "proyectos muy claros" para usar estos recursos y lograr, entre otras cosas, "estabilidad macroeconómica", "estabilidad" de la moneda y "recuperar el ingreso de los trabajadores".

Sin embargo, no dio detalles sobre los proyectos o medidas previstas para lograr esos objetivos, según se informó.

Tras la reactivación de las relaciones entre el FMI y Venezuela la semana pasada, Rodríguez ha insistido en el desbloqueo de los fondos después de asegurar que no tiene previsto suscribir programas de endeudamiento con el organismo internacional.

Y lo dijo, luego de que la directora Georgieva afirmarse que estaban evaluando la entrega de los fondos del DGE y que actuarán "con gran celeridad" para dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación siempre que se lleguen a acuerdos.

Fondos para “proyectos”

Rodríguez aseguró que durante su conversación con la ejecutiva del FMI le explicó que el régimen haría uso “responsable” de los recursos.

"Le expliqué: Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, (como) el oro en el Reino Unido".

En un mensaje publicado el domingo, con ocasión de los primeros cien días de su encargaduría tras la captura de Maduro, Rodríguez celebró que Venezuela haya "vuelto al escenario internacional" y recuperara su representación en el FMI, lo que, dijo, abriría acceso a "recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales".

Georgieva señaló entonces que entre los retos principales está que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables, y consideró que la prioridad es el apoyo para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las instituciones.

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, aseguró que el organismo ya cuenta "desde hace algún tiempo" con un equipo asignado a Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE