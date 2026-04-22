miércoles 22  de  abril 2026
ALERTA AMBIENTAL

Incendio forestal en el oeste de Broward supera los 6,000 acres y moviliza recursos aéreos

Las llamas avanzan en la zona de los Everglades, mientras equipos terrestres y helicópteros intensifican las labores de contención en medio de condiciones de sequía

Imagen referencial de un carro de bomberos de Coral Springs.

Imagen referencial de un carro de bomberos de Coral Springs.

ARCHIVO DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

BROWARD. - Un incendio de gran extensión se mantiene activo desde el martes en áreas de los Everglades ubicadas al oeste del condado de Broward, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de respuesta para contener su avance.

De acuerdo con reportes del Servicio Forestal de Florida (FFS), el siniestro ha consumido alrededor de 6,500 acres y presentaba un nivel de control cercano al 50% en las últimas actualizaciones disponibles.

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El foco principal se localiza en las inmediaciones de la carretera U.S. 27, a 8 millas al oeste de Coral Springs, una zona de vegetación densa y de difícil acceso que ha complicado las labores de extinción.

Imágenes aéreas difundidas por el canal de televisión local Telemundo 51 evidencian la magnitud del evento, con una columna de humo visible a gran distancia y operaciones constantes de aeronaves que extraen agua de canales cercanos para descargarla sobre los puntos más activos.

Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no hay reportes de comunidades o viviendas en riesgo directo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, podrían desplazar el humo hacia zonas del interior del sur de Florida, lejos de los núcleos urbanos más densos.

Durante la misma jornada se registró otro foco de menor escala en las cercanías de Pembroke Pines, también próximo a la U.S. 27, que logró ser controlado sin mayores consecuencias.

Sectores del condado de Broward se encuentran bajo condición de sequía severa, de acuerdo con el sistema nacional de seguimiento de sequías de Estados Unidos (USDM), lo que aumenta la vulnerabilidad del terreno y facilita la propagación del fuego.

Las labores de contención continúan mientras los equipos siguen de cerca el comportamiento del incendio, al tiempo que las autoridades instan a los residentes a mantenerse alejados de las zonas afectadas y a tomar precauciones para no poner en riesgo sus vidas.

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