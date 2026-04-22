CEAPI promueve concepto "multiberoamericanas" para robustecer la nueva realidad de empresas

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; el ministro de Industria y Turismo del gobierno de España, Jordi Hereu;y el director general de Casa América, León de la Torre; Isabel Álvarez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Félix Sanz Roldán, miembro del Consejo Asesor de CEAPI.

MADRID .-El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) presentó este martes el informe Barómetro Empresarial Iberoamericano a través del cual se promueve la visión positiva de las empresas en la región, y al mismo tiempo promovió el concepto de “multiberoamericanas” con la presentación del estudio ‘Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad’, que acoge la nueva realidad empresarial.

El acto, realizado en Casa de América, contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo del gobierno de España, Jordi Hereu; la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y el director general de Casa América, León de la Torre, quienes destacaron la importancia del Barómetro.

También asistieron representantes institucionales y empresariales de ambos lados del Atlántico, informó una nota de prensa del Consejo.

El Barómetro Empresarial Iberoamericano impulsa desde sus 12 páginas la promoción de una visión positiva de Iberoamérica y sus empresas, contexto en el cual el concepto de “multiberoamericanas” condensa la realidad empresarial.

La inversión de España en la región se triplicó pasando de 82,000 millones de euros en 2007 hasta alcanzar 245,2 millones de euros en 2023; y el número de empresas con más de 50% del capital de origen español se multiplicó por cuatro en 2024, con 10.881 empresas que “serían multiberoamericanas”, indica el informe.

El Barómetro se presenta como el paraguas que integrará toda la actividad de estudios, análisis e informes impulsados por CEAPI, con el objetivo de consolidar su papel como think tank de referencia en el espacio iberoamericano, se informó.

Barómetro, una gran noticia

Durante su intervención, el ministro Hereu afirmó que el Barómetro “es una buena noticia y gran instrumento para ganar influencia generando conocimiento, que es el mejor motor de transformación”, luego de destacar el aporte de CEAPI en la construcción de Iberoamérica desde el sector empresarial.

“Toca militar en el multilateralismo”, dijo al poner de relieve que “se necesita convicción iberoamericana”

También de la Torre elogió el Barómetro como “una herramienta de gran valor para conocer la percepción y las prioridades del empresariado iberoamericano, así como los principales retos y oportunidades económicas de la región”.

En el acto se celebró un conversatorio entre Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Isabel Álvarez, catedrática de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Félix Sanz Roldán, director del CNI de 2009 a 2019 y miembro del Consejo Asesor de CEAPI.

Toma de decisiones

Vilanova en su intervención resaltó el lanzamiento del Barómetro y su utilidad clave para la toma de decisiones.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar, y este Barómetro nace para generar conocimiento, impulsar una visión positiva de Iberoamérica y reforzar el papel de sus empresarios como motor de crecimiento y cohesión”.

Además, Vilanova hizo hincapié en que “queremos dar la batalla de las ideas porque los empresarios somos parte de la solución”.

Por su parte, Sanz Roldán hizo énfasis en lo positivo de ser actores con poder decisión en un mundo polarizado; mientras que Álvarez explicó que “en cuanto al concepto multiberoamericanas se adapta mucho mejor a esas empresas que tienen origen o fuerte presencia en el espacio iberoamericano”.

“Anualmente habrá un monitor de países que indicará tendencias sobre la evolución económica de la región; y otro sobre sectores estratégicos que faciliten la internacionalización de las empresas”, añadió.

Nueva realidad de empresas

En el acto, los participantes exaltaron la significación del estudio ‘Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad’, elaborado junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) bajo la dirección de la catedrática Isabel Álvarez.

En este contexto, CEAPI impulsó el reconocimiento del término “multiberoamericanas”, al que definió como una empresa originaria de un país de Iberoamérica que desarrolla actividad económica relevante y para ello se basó en investigaciones recientes sobre la inversión española en países de la región que refuerzan esa realidad..

Se destacó que el 38% de la inversión extranjera directa emitida desde España tiene como destino América Latina, lo que sitúa a España como el segundo mayor inversor en la región, solo por detrás de EEUU representando el 11% de la IED extranjera total.

Informe-Multiberoamericanas 21 06 2026

FUENTE: CEAPI nota de prensa, informe Barómetro Empresarial Iberoaméricano