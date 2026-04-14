Denuncian ante la ONU retrasos y denegaciones de amnistía a presos políticos

CARACAS. - Un grupo de la Red de Excarcelados por la Democracia, compuesta por presos políticos liberados de Venezuela , denunció ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad los retrasos y denegaciones de Amnistía a más de 400 detenidos, por parte de los tribunales penales.

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, dijo que informaron al personal de la ONU sobre la “situación muy grave” que ocurre con el otorgamiento del beneficio, durante la reunión que calificó de "muy productiva".

A su salida de la reunión, Rojas declaró a los medios que la aplicación de la normativa "se ha hecho con una selectividad perversa" y que se desconoce "por qué la aprueban o por qué no".

El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido a las autoridades del país que publique una lista con las identidades de los amnistiados, pero han hecho caso omiso a la solicitud.

Amnistía engavetada

"Mi caso y el de muchos están engavetados”, afirmó el activista.

Señaló que lleva más de un mes esperando respuesta a su solicitud de amnistía, a pesar de que la Ley de Amnistía establece un plazo de 15 días a los tribunales para decidir sobre las peticiones del beneficio.

“Lo que me dicen directamente en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba", aseguró.

Rojas también advirtió de una "oleada de negaciones sin ningún tipo de argumento".

"Quienes están evaluando nuestros casos son nuestros verdugos, porque ni siquiera es la comisión de seguimiento (de la amnistía) de la Asamblea Nacional, que parece que está bruta, ciega, sorda y muda, porque no hay respuesta", sostuvo.

El activista, que recientemente denunció vigilancia por parte de agentes policiales, dijo que teme que él u otros excarcelados corran el riesgo de volver a estar presos por "emitir una declaración" ante esta situación.

Pidió al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que "le dé la cara al país" y explique el porqué de las negaciones y los retrasos.

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“Hemos visto que su aplicabilidad se ha hecho con una selectividad perversa, porque no hay un patrón de por qué te la aprueban o… pic.twitter.com/Xa5bbvPvhJ — VPItv (@VPITV) April 14, 2026

A la espera de bienes incautados

También, el exdiputado Williams Dávila, con libertad plena desde marzo pasado, aseveró que los bienes incautados a los detenidos por razones políticas, tras ser perseguidos, "no han sido devueltos", y dijo que él espera aún por un vehículo.

"No puede haber una real y verdadera transición en Venezuela mientras existan presos políticos, no podemos tener una normalización y una estabilidad política mientras existan presos políticos", reiteró.

Dávila fue detenido en 2024 en el contexto de las protestas poselectorales y fue excarcelado en julio de 2025 como parte de una negociación en la que participó el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Cifras oficiales recogidas por agencias apuntan a que 8,351 personas han recibido libertad plena en el marco de la amnistía, en un proceso legal restringido debido a que la ley excluye a personas en un periodo de 10 años, así como a aquellos supuestamente vinculados con operaciones militares y delitos de corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Williams Dávila en la ONU EFE El diputado y preso político liberado Williams Dávila acudió a la ONU. EFE

FUENTE: Con información de EFE