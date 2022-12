Oposición venezolana vota cambiar las reglas del gobierno interino

De esta manera, la iniciativa, que fue impulsada por tres de los principales partidos políticos opositores, Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), fue adoptada.

Fue la segunda de dos votaciones, en las que la propuesta requería mayoría simple.

La primera se desarrolló el jueves 22. El proyecto para acabar con la "presidencia encargada" recibió entonces los mismos 72 votos.

Integrante del partido Voluntad Popular (VP), del exiliado líder Leopoldo López, Guaidó, el rostro opositor al régimen de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, clamó, durante su intervención, por defender la Constitución y el país por encima de nombres e intereses personales.

Guaidó advirtió, en un video publicado dos días antes, que la adopción de la moción implicaría un “riesgo real de perder activos, juicios o incluso entregárselos al dictador”.

Mi propuesta a la @AsambleaVE: defendamos la institucionalidad, la Constitución y el país por encima de nombres o intereses personales.



Estamos a tiempo.



Las competencias y responsabilidades del Gobierno (E) no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del Estatuto.

Reacciones

Tras la votación, las reacciones no se hicieron esperar.

El exdiputado José Prat se negó a votar por la eliminación y advirtió que a su juicio es inconveniente políticamente: “Regalarle a la dictadura una victoria de este tipo... La posibilidad de abrir las puertas del reconocimiento a Maduro, es un gran error”.

El diputado Fredy Guevara, se pronunció en su cuenta Twitter, asegurando que "no hay ningún jurista que diga que eliminar el Interinato tiene sentido".

Además expresó que "esto da vergüenza", y se refirió al proceso como un "suicidio colectivo" .

#SesiónANLegítima Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC): No hay ningún jurista que diga que eliminar el Interinato tiene sentido #30Dic



siga la sesión de la @AsambleaVE

Por su parte, el diputado Juan Matheus expresó que "es muy importante que se sepa que sí necesitamos la Reforma del Estatuto. En segundo lugar, no es verdad que el Gobierno Interino exista en la Constitución, no es verdad que la Asamblea no tiene nada que ver con el Gobierno Interino".

Sobre el tema, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio advirtió que "pretender sustituir la figura presidencial por una forma de gobierno parlamentario, violenta lo establecido en el artículo 233 constitucional, y a lo expresado por este Tribunal en las sentencias y resoluciones dictadas en Sala Plena, Constitucional y Electoral, anteriormente señaladas".

Dip. @JuanMMatheus: "Es muy importante que se sepa que si necesitamos la Reforma del Estatuto. En segundo lugar, no es verdad que el Gobierno Interino exista en la Constitución, no es verdad que la #AsambleaVE no tiene nada que ver con el Gobierno Interino".

La declaración del Tribunal Supremo de Justicia señala que "el reconocimiento del presidente de la República Encargado ha sido oficialmente aceptado por diversos estados democráticos, que han legitimado la representación de nuestro país ante múltiples instituciones internacionales; por lo que eliminar la cualidad jurídica de la República frente a la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, entre otras; sería perder todo el esfuerzo logrado ante la comunidad internacional ademas de pondría en riesgo el resguardo de los activos y demás recursos de todos los venezolanos. La defenestración del gobierno interino causaría un daño irreparable a la legítima aspiración de libertad de la Nación", advierten los magistrados del Supremo.

Pero las recomendaciones del Supremo fueron ignoradas por una parte de la oposición.

El diputado Richard Blanco, dijo a los que votaron a favor de la eliminación del gobierno interino que "serán ustedes los responsables y tendrán que darle la cara al país cuando se pierdan los juicios o se pierdan los activos que estaban resguardado. Nosotros, que quede claro, vamos a ratificar que votamos negativamente".

Dip. @RichardBlancoOf: "Serán ustedes los responsables y tendrán que darle la cara al país cuando se pierdan los juicios o se pierdan los activos que estaban resguardado. Nosotros, que quede claro, vamos a ratificar que votamos negativamente".

La oposición planea primarias en 2023 con vistas a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024. Guaidó ya suena como candidato.

FUENTE: AP/AFP/REDACCIÓN