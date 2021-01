Opositores disidentes preparan terreno para legitimar a Maduro

Dentro de esa oposición disidente uno de los principales voceros es el diputado de la Asamblea Nacional (AN) ilegítima, Timoteo Zambrano quien afirmó que "estamos trabajando" para las elecciones presidenciales de 2024, porque "caer en los errores del pasado no tiene ningún sentido", dijo en referencia a las decisiones que ha tomado la oposición en Venezuela de no participar en los eventos electorales convocados por el régimen.

Asimismo, Zambrano consideró que la oposición debió participar en las pasadas legislativas del 6 de diciembre de 2020, que fueron convocadas por Maduro, pero en las que los opositores de Guaidó no participaron. A juicio de Zambrano, el mantener una "dualidad" institucional en Venezuela no permite avanzar en una solución negociada.

“Si eso no ocurría, era prácticamente imposible avanzar en una solución dialogada, negociada. La dualidad estancó absolutamente a este país”, afirmó, durante un programa de televisión, reseñó El Nacional.

La Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, a la cual se le vencía el periodo en enero de 2021, decidió extender su vigencia por un año más bajo el alegato de que Nicolás Maduro está usurpando el cargo de presidente de la República de Venezuela luego que se "reeligiera" de manera fraudulenta en 2018 y a que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre no contaban con las garantías democráticas.

Así las cosas, la Asamblea Nacional legítima sigue en funciones mientras que el chavismo instaló su Parlamento producto del evento que realizaron el 6 de diciembre, considerado ilegítimo.

En 2022, Maduro cumpliría la mitad de su periodo y la constitución venezolana establece que los opositores pueden recoger firmas para convocar un referendo revocatorio.