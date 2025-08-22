María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse: "Maduro es el responsable"

CARACAS.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado , alertó este viernes, 22 de agosto, de la "inhumana situación" en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

Machado atribuyó estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado". "La comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas", realtó la líder de Vente Venezuela en un post de X.

La dirigente opositora, que recordó que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto "bajo custodia del régimen" de Nicolás Maduro, lanzó de esta manera un aviso a la comunidad internacional, a la que volvió a apelar para pedir ayuda. "Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable", aseveró.

La ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela hay al menos 815 presos políticos, si bien dentro de este recuento hay casos de opositores de los que ni siquiera se conoce el paradero.

Hay avance para debilitar régimen de Maduro

A tono con las acciones que inició EEUU contra el Cártel de los Soles, Machado afirmó que el régimen de Maduro se encuentra en una situación “tremendamente comprometida” frente al avance internacional para debilitar “la estructura criminal que depende de chorros de dinero” producto de las drogas.

“Lo que hay que hacer y ya está ocurriendo es de manera concertada con democracias de occidente, que reconocen que es una estructura criminal, es cortarle las vías de financiamiento por petróleo, mercado negro, de la droga, del lavado de dólares” dijo la líder opositora. “Eso es lo que está en marcha, en paralelo con toda la dimensión del trabajo interno y hay que hacerlo ahora, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la que los venezolanos estuvimos acostumbrados durante décadas”.

Machado dio sus declaraciones en entrevistas recientes a medios de Miami y del exterior, relacionadas con informaciones que develan operaciones criminales del narcotráfico desde Venezuela y que coinciden con las recientes acciones militares del gobierno de Trump.

Luego de señalar que el régimen de Maduro se creía intocable por sus vínculos con aliados criminales, como Hezbolá, Cuba, carteles de droga y la guerrilla colombiana, Machado aseguró que se ha debilitado y ha quedado en evidencia.

“La documentación sobre el régimen como estructura criminal era indispensable para poder pasar a las siguientes acciones y con la gran valentía de los perseguidos, presos, de muchos silenciados, se ha permitido que se construya ese expediente criminal del régimen. A partir de allí es que podemos ejecutar acciones que elevan el costo”.

