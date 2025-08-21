jueves 21  de  agosto 2025
Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

"He considerado oportuno que tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!", indicó el dictador

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El gobernante socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la milicia, los reservistas y a "todo el pueblo" a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las "amenazas" de Estados Unidos.

La convocatoria se produce después de que la Casa Blanca aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzara una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!", dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos.

Milicia-Venezuela
Miembros de la milicia bolivariana durante un desfile en las calles del barrio Guarataro de Caracas, el 19 de agosto de 2025.

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las "bases populares de defensa integral", añadió el gobernante, que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.

Maduro también indicó que se reunirá con "todo el sistema defensivo nacional" para ajustar planes.

Según una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos, tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar la organización criminal el Cartel de los Soles.

FUENTE: Con información de AFP

