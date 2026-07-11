sábado 11  de  julio 2026
GOBIERNO

Panamá rechaza informe internacional sobre contrabando y lavado de activos en zona franca

Para contrarrestar los actos ilegales, Panamá dijo que fortalecieron los controles de seguridad, tecnología de punta y cámaras de video vigilancia

Canal de Panamá.&nbsp;

Canal de Panamá. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.-El gobierno de Panamá rechazó este sábado un informe internacional que señala la vulnerabilidad de la Zona Libre de Colón (ZLC), la más grande de Latinoamérica, para actividades ilícitas como el contrabando y lavado de activos.

La cancillería panameña refutó en un comunicado los señalamientos que pretendan "presentar a la Zona de Libre Comercio de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado".

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Aseguró que la incidencia de hechos ilícitos representa el 0,00042% del volumen comercial de 25.000 millones de dólares anuales en la zona franca, la más grande de las Américas ubicada junto al Canal de Panamá, la ruta por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

Indicaron que, para contrarrestar los actos ilegales fortalecieron los controles de seguridad, tecnología de punta, cámaras de video vigilancia y escáneres de última generación.

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) afirmó en su informe que la ZLC se "ha convertido en un notorio centro de transbordo de todo tipo de mercancías sancionadas, prohibidas, falsificadas y de contrabando".

Además, tiene una "larga historia como centro de comercio ilícito y blanqueo de dinero basado en el comercio y se la ha denominado 'la Disneylandia del contrabando' debido a su amplia oferta de diversas mercancías ilícitas, como alcohol, tabaco y productos farmacéuticos ilícitos".

Incidencia del narcotráfico

La provincia caribeña de Colón tiene una ubicación estratégica a lo largo del Canal de Panamá pues conecta los océanos Atlántico y Pacífico y por ello también es afectada por el narcotráfico y la violencia.

Datos oficiales indican que el año pasado decomisaron en Panamá 97 toneladas de cocaína, la mayoría en Colón. En 2025 el país tuvo una tasa de 14,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en esa región ese índice fue tres veces mayor.

FUENTE: Con información de AFP

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