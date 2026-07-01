miércoles 1  de  julio 2026
SEGURIDAD

Panamá anuncia construcción de cárcel de máxima seguridad para aislar a jefes de pandillas

"Impondremos un plan de fuerza mayor (...) aislando a los líderes de bandas de manera total", señaló el presidente de Panamá

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este miércoles la construcción de una prisión de máxima seguridad para aislar a los jefes de pandillas, tras una fuga masiva de reos y el aumento de la violencia en el país.

"Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles", dijo Mulino durante un discurso ante la Asamblea de Diputados.

Lee además
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludan tras una rueda de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.
SEGURIDAD

Bukele exporta su megarcárcel y agita la campaña electoral en Costa Rica
Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024. 
CRISIS DE SEGURIDAD

La ONU reorganiza misión en Haití para enfrentar la violencia de las pandillas

Sin ofrecer detalles del centro penitenciario, el mandatario señaló: "Impondremos un plan de fuerza mayor (...) aislando a los líderes de bandas de manera total".

Mulino anunció las medidas en medio de la conmoción por la muerte de una niña de 10 años en un ataque de sicarios contra su padre, y por la fuga de casi 200 presos -la mayoría ya recapturados- de la cárcel La Joyita, en los alrededores de Ciudad de Panamá, hace un mes.

"Prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo drogas por todas las calles de nuestro país", señaló.

Varios países de Latinoamérica intentan replicar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su guerra contra las pandillas que ha dejado unas 92.000 personas presas desde 2022.

Sin mencionar la política de seguridad de Bukele, el mandatario panameño afirmó que endurecerá las reglas en las cárceles para evitar que criminales dirijan desde prisión a las pandillas, a las que responsabiliza del narcotráfico y de la mayoría de asesinatos.

En Panamá hay unos 24.000 presos en una veintena de cárceles, cuya capacidad total es para 14.700 personas. Aunque no están presentes las temidas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha como en el norte de Centroamérica, hay más de 150 bandas criminales sobre todo en Colón y la zona metropolitana del país.

Las víctimas primero

Ecuador y Costa Rica construyen actualmente prisiones inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde hay estrictas condiciones de reclusión y según las oenegés graves violaciones de derechos humanos.

Los presos "no serán huéspedes en cárceles que más parecen un resort (hotel) (...) que un centro donde están pagando una condena por daños muy graves a la sociedad", afirmó el presidente Mulino.

"Respaldo la política de derechos humanos, pero siempre el de las víctimas será primero para mí", agregó.

Según cifras oficiales, con base en datos hasta el primer semestre de 2026, el país registra seis homicidios por cada 100.000 habitantes; pero esa tasa se duplica en la provincia caribeña de Colón y en la región donde está la capital. Si sigue la tendencia nacional, la tasa anual se duplicaría.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Panamá hace un partido digno, pero sucumbe ante Ghana en su debut en el Mundial

María Corina Machado denuncia que el régimen cerró espacio aéreo para que no ingrese a Venezuela

Bellingham y Kane hunden a Panamá y garantizan liderato de Inglaterra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona a rumores sobre salud del cantante

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. 
ANÁLISIS

Carta abierta al Dr. Marco Rubio

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Te puede interesar

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de Salir a Votar (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. 
¿Peligro en EEUU?

Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
Búsqueda de justicia

Demandan a Nicolás Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
INDUSTRIA FUNDAMENTAL

Hotelería y restaurantes de Florida piden tiempo a Gobierno federal para evitar trastornos por fin de TPS