lunes 22  de  junio 2026
RELACIONES

Panamá se ofrece a mediar entre EEUU y Cuba para un diálogo político

Según explicó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez, La Habana ya aceptó la propuesta, mientras que Washington aún no ha confirmado

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.&nbsp;

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. 

Cancillería de Panamá / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Panamá dio este lunes un paso diplomático de alto simbolismo al ofrecer formalmente su territorio como sede neutral para facilitar un eventual diálogo entre Estados Unidos y el régimen de Cuba, una iniciativa que busca reactivar canales de comunicación marcados por décadas de confrontación política.

El anuncio fue hecho por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante la conferencia de prensa previa a la inauguración de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra en Ciudad de Panamá hasta el 24 de junio.

Lee además
Ramiro Valdés en una foto de 2003. 
PERFIL

¿Qué significa Ramiro Valdés para la historia cruel de Cuba?
Manuel Cuesta Morúa, uno de los opositores más destacados de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el 26 de septiembre de 2023.
REPRESIÓN

Prominente opositor cubano queda libre tras desaparición forzada y amenazas de muerte

“Panamá se ofreció como un país donde ese diálogo podría tener lugar basado en igualdad y respeto mutuo”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña. Según explicó, La Habana ya aceptó la propuesta, mientras que Washington aún no ha confirmado su participación, aunque considera la posibilidad.

La oferta, que aún no cuenta con una agenda concreta ni fecha determinada, introduce la posibilidad de que Panamá sirva como terreno neutral en una de las relaciones bilaterales más complejas del hemisferio.

Martínez-Acha subrayó que el objetivo de la mediación sería propiciar entendimientos que permitan “concesiones” para favorecer avances económicos y políticos graduales en Cuba.

“Podemos incentivar que el diálogo culmine en un entendimiento y en concesiones que permitan que la sociedad cubana avance hacia un progreso del siglo XXI, hacia una apertura económica y hacia un proceso político que poco a poco satisfaga los intereses de los cubanos”, sostuvo.

El canciller reconoció, sin embargo, la opacidad histórica de la relación entre ambos países. “Es una relación bilateral donde ocurren cosas que ni usted ni yo conocemos”, advirtió.

La propuesta panameña se produce en un contexto de creciente tensión. En enero de este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que calificó la situación en Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Posteriormente, el 1 de mayo, Washington amplió las sanciones contra entidades y funcionarios del régimen, incluyendo al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

A pesar de ese endurecimiento, en marzo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente la existencia de contactos iniciales entre funcionarios de ambos países para explorar posibles entendimientos. Trump afirmó entonces que un acuerdo con Cuba podría llegar “muy pronto”.

Más allá del ofrecimiento de mediación, la iniciativa de Panamá se cruza con un asunto de interés directo para su política exterior: la situación de siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba desde febrero, acusados de propaganda contra el orden constitucional.

Las detenciones ocurrieron tras la aparición de grafitis con mensajes antigubernamentales y referencias favorables a figuras políticas estadounidenses. Tres mujeres fueron liberadas en abril luego de gestiones diplomáticas panameñas, pero siete hombres permanecen encarcelados en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado cubano.

Martínez-Acha confirmó que su despacho continúa gestionando el caso y mantiene contactos con las autoridades cubanas para garantizar el debido proceso y la protección de los detenidos.

De hecho, el canciller viajó a La Habana a finales de marzo y sostuvo reuniones con Miguel Díaz-Canel y con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en lo que considera parte de una estrategia de diplomacia activa.

Venezuela

En paralelo, Panamá reiteró durante la Asamblea su posición sobre Venezuela. Martínez-Acha reafirmó que su gobierno reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo y defendió la necesidad de respetar la voluntad expresada en las urnas.

“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en los votos”, señaló.

La Asamblea General de la OEA reúne este año a 34 ministros y viceministros de Relaciones Exteriores, junto con enviados especiales y representantes de organismos internacionales. Para Panamá, el foro es también una oportunidad de volver a ubicarse como un centro estratégico y recuperar un papel histórico como sede de negociaciones en América Latina.

FUENTE: Martí Noticias / Cancillería de Panamá

Temas
Te puede interesar

Los últimos días de la dictadura de Cuba sin pueblo, sin narrativa sin economía y sin opciones

Murió un verdugo

Meditación especial para hoy: El Sonido de la Patria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alberto Carvalho.
ESCÁNDALO

Renuncia Alberto Carvalho en Los Ángeles, el superintendente que marcó 14 años en Miami-Dade

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
ELECCIONES

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
ELECCIONES

Congresistas del sur de la Florida y la Casa Blanca celebran triunfo de De la Espriella en Colombia

Los incendios forestales se registran en áreas de Miami-Dade y Broward.
EMERGENCIA

Miami-Dade activa alerta por calidad del aire ante el humo de incendios forestales

 Federico Valverde de Uruguay reacciona este domingo, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde
FÚTBOL

Uruguay se complica en el Mundial FIFA 2026: necesita ganarle a España

Te puede interesar

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.
CASA BLANCA

Trump: Espero "con ganas" trabajar con el nuevo presidente de Colombia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
POLÉMICA

Florida avanza hacia fin de la espera para comprar armas entre advertencias sobre violencia armada

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. 
RELACIONES

Panamá se ofrece a mediar entre EEUU y Cuba para un diálogo político

El presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, señalan desde un balcón durante la visita de Bukele a la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 30 de septiembre de 2024.
ANáLISIS

La estabilidad de América Latina es vital para Estados Unidos

Alina Rosales Aguirreurreta, detenida desde el 25 de mayo de 2026.
INMIGRACIÓN

ICE confirma violación de estatus migratorio en caso de hija del exgeneral Ulises Rosales del Toro