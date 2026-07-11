sábado 11  de  julio 2026
EMERGENCIA

Gobierno interino de Venezuela reporta 4.300 fallecidos y evita hablar de desaparecidos tras sismos

Hasta el viernes, 315 personas no habían podido ser identificadas, dijo el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El número de fallecidos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, dijo este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

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En conferencia de prensa, Rodríguez evitó referirse a la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000.

El parlamentario oficialista solamente dijo que, hasta el viernes, 315 personas no habían podido ser identificadas, lo que representa el "7% del total de personas fallecidas".

El diputado, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, negó que el gobierno vaya a suspender la búsqueda de cuerpos, en medio del temor de familias de que empiecen a levantar los escombros de manera indiscriminada.

Incluso indicó que hay esperanza de encontrar personas con vida en uno o dos sitios. "Se está haciendo de manera lenta el proceso de remoción de escombros", sostuvo.

De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

25 mil viviendas

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela en un intervalo de menos de un minuto están considerados entre los más graves sucedidos en América Latina.

Los cálculos iniciales del gobierno señalan que habrá necesidad de aproximadamente unas 25.000 viviendas.

Rodríguez dijo que el gobierno empezará a entregar en los próximos días algunas casas de su programa social Misión Vivienda, pero adelantó que requerirá de importantes recursos para construir más o ayudar a rentar, así como otorgar créditos para comprar inmuebles.

El gobierno dispuso de más de 40 terrenos en La Guaira, unos 584.000 metros cuadrados, para construcción de nuevas viviendas, explicó Jorge Rodríguez.

Explicó que se encuentran en planicies seguras alejadas de la zona costera, donde cientos de edificios quedaron dañados y más de 180 colapsaron completamente.

La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió esta semana al rey Carlos III que libere el oro de las reservas internacionales de Venezuela que se encuentra "retenido" en el Banco de Inglaterra.

FUENTE: Con información de AFP

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