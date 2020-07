Pandemia en Venezuela se agudiza ante crisis hospitalaria

Bolívar ve la necesidad de que las personas deben tener mayor protección, no solo con el lavado de las manos y la utilización adecuada de la mascarilla, sino mantenerse en sus casas, a pesar que también se está en un contexto de emergencia humanitaria compleja, “y eso hace que haya que escoger entre contagiarse o generar dinero para poder comparar comida para alimentarnos”.

Alarma en Zulia

Durante la sesión del Parlamento, la diputada Elimar Díaz tomó la palabra para indicar que el COVID-19 en el estado Zulia pasó de alarmante a terrorífico, “porque terror describe la palabra que quiere implementar el usurpador en el Zulia, Omar Prieto y sus cómplices como lo es el usurpador Nicolás Maduro y su combo, para atender la pandemia en la región señalada”.

Advirtió que no hay un verdadero sistema de prevención contra el virus y la prueba más irrefutable de ello es la existencia de 800 casos, “cifra que por cierto lo debemos decir con mucha responsabilidad, no concuerda entre los usurpadores, ya que Omar Prieto dice que hay 807, mientras que su jefe Nicolás Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez dicen que son 860 y la verdad es que no conocemos lo que pasa en el pueblo zuliano”.

La representante de estado Zulia indicó que lo que se sabe es que desde hace 8 años esa entidad del occidente de Venezuela sufre racionamiento eléctrico, así como la falta de gas doméstico, lo que ha traído como resultado que los habitantes tengan que cocinar con leña.

Dijo que el trato que el régimen le da a la pandemia es como si fuese un delito y trata al enfermo como si fuera un delincuente. Por tal razón, aseveró que no se puede hablar de políticas de salubridad cuando en realidad son políticas de terror.

agua2.jpg Una mujer desenreda un cable eléctrico y una manguera para bombear agua desde un gran recipiente proporcionado por un camión cisterna del gobierno, en el vecindario humilde de Petare, en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 2020. La crisis de agua no es nada nuevo en Venezuela, pero el agua es todavía más importante hoy en día para protegerse de la pandemia del coronavirus. AP/Ariana Cubillos

En este sentido, tomó la palabra el diputado Lincoln Pérez, quien denunció que según testimonios hay venezolanos que han llegado por las fronteras y son confinados en "campos de concentración verdaderos", con "hacinamiento espantoso”.

“Según testimonios dan miserables raciones de comida y extremo racionamiento de agua para beber y para uso personal, asimismo, no cuentan con las medidas básicas de protección como lo es un tapaboca. También están en un aislamiento comunicacional ya que no cuentan con Internet para poder comunicarse con sus familiares, sumado a ello, la falta de electricidad, en fin son lugares para la degradación humana”, dijo.

Aseveró que el régimen de Maduro miente sobre el control de la pandemia y de esta manera la población queda totalmente expuesta, tanto los que están en el país como los que intentan regresar. Alertó que mientras no se haga un verdadero cerco epidemiológico y un seguimiento por sanitaristas serios y responsables “seguiremos rumbo al caos”.

Pandemia en apogeo

El debate contó con la participación del doctor Alejandro Rísquez, miembro de la Comisión Presidencial para el apoyo de la Asamblea Nacional con respecto al COVID-19, el cual informó que la situación de la pandemia para el día de hoy en la escala global viene en un ascenso importante, en espacial Suramérica, que contribuye con más de dos millones ciento setenta y ocho mil casos, y ochenta y tres mil cuatrocientas muertes, que representa aproximadamente 20% de todos los casos y muertes a escala global.

Indicó que los países de Latinoamérica que más contribuyen son los vecinos de Venezuela como Brasil con un 1.370.000 casos aproximadamente y 58.314 muertes; y Colombia con 91.769 casos y 3.106 muertes.

“Lo que más importa de estos números es que el día de ayer el aumento fue muy grande, por ejemplo en Brasil aumentaron a 30 mil casos y Colombia a más de 3.100 casos, esto quieres decir que la epidemia está en pleno apogeo”, enfatizó.

Venezuela informa hasta el día de hoy, 5.297 casos, con 44 muertes.

Aseveró que el estado Zulia se encuentra en una situación de extrema gravedad por el aumento inusitado del número de casos, que ha colmado la atención posible en los hospitales y centros de salud.

El médico, quien también es miembro de la Sociedad de Pediatría, informó que los estados que siguen por orden de importancia por la mayor cantidad de casos de COVID-19, son: Apure, Bolívar y Táchira.

“Son las fronteras las que proveen la mayor cantidad de casos confirmado diariamente, sin embargo, en el resto del país se están observando bastantes casos comunitarios como en el Distrito Capital y el estado Miranda, situación que ha generado una preocupación, y el aumento de las medidas de control social y cuarentena han sido insuficiente para contener la epidemia”, alertó.

Rísquez planteó algunas recomendaciones, entre las cuales están: mantener la cuarentena en los estados que están sufriendo los embates de la epidemia, como son los estados Zulia, Táchira, Bolívar, “es decir, los estados fronterizos”.

Recomendó aumentar el número de pruebas y descentralizar el Instituto Nacional de Higiene, porque a su juicio es insuficiente para responder a las necesidades del país.

Además, planteó que se debe proveer al personal médico de equipos de protección personal, de jabón y gel alcoholado mayor de 60%, tapaboca, gorro, barrera faciales, “para poder enfrentar y no ser infectado, evitando que se contamine tanto ellos, su familia y la comunidad".

Remarcó que se debe aumentar la vigilancia epidemiológica y la trasparencia en el número de los datos que se están ofreciendo oficialmente.